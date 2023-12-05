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В ВСУ предупредили об опасности во время праздников — что угрожает украинцам

5 декабря 2023 19:55
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В ВСУ предупредили об опасности во время праздников — что угрожает украинцам
Люди возле елки. Иллюстративное фото: Винницкая городская рада
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Вооруженных силах Украины граждан предостерегли о вероятной опасности во время новогодних праздников. Украинцев предупредили, что массовые скопления людей могут стать целью врага.

Об этом сообщил СтратКом ВСУ.

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В ВСУ призвали украинцев побеспокоиться о своей безопасности и избегать больших скоплений людей. Также отметили важность соблюдения информационной тишины и обратились с просьбой не игнорировать сигналы воздушных тревог. По информации ВСУ, большие скопления украинцев могут стать главной целью для врага.

"Враг внимательно следит за любой информацией о перемещении или скоплении как украинских военнослужащих, так и гражданского населения. Массовые мероприятия, торжественные собрания с большой вероятностью могут стать целью ракетных ударов или бомбардировок", — отметили в Страткоме ВСУ.

Предупреждение об опасности во время праздников
Предупреждение об опасности во время праздников. Фото: скриншот поста СтратКом ВСУ

Напомним, стало известно, что в декабре этого года у украинцев будет 10 выходных. Несмотря на то, что в этом месяце достаточно много праздников, в частности, Рождество и канун Нового года, дополнительные дни для отдыха не предусмотрены из-за военного положения.

Добавим, в Киеве во время новогодних праздников длительность комендантского часа не будут менять. Она, как обычно, будет с 00:00 до 05:00. Кроме того, массовые праздничные мероприятия и концерты тоже не будут устраивать.

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