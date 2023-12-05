У ЗСУ попередили про небезпеку під час свят — що загрожує українцям

Люди біля новорічної ялинки. Ілюстративне фото: Вінницька міська рада

У Збройних силах України громадян застерегли про ймовірну небезпеку під час новорічних свят. Українців попередили, що масові скупчення людей можуть стати ціллю для ворога.

Про це повідомив СтратКом ЗСУ.

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Застереження ЗСУ про небезпеку під час новорічних свят

У ЗСУ закликали українців турбуватися про свою безпеку та уникати великих скупчень людей. Також наголосили на важливості дотримання інформаційної тиші та звернулися з проханням не ігнорувати сигнали повітряних тривог. За інформацією, ЗСУ, великі скупчення українців можуть стати головною ціллю для ворога.

"Ворог уважно стежить за будь-якою інформацією щодо переміщення чи скупчення як українських військовослужбовців, так і цивільного населення. Масові заходи, урочисті зібрання з великою ймовірністю можуть стати ціллю ракетних ударів чи бомбардувань", — зазначили у СтратКомі ЗСУ.

Попередження про небезпеку під час свят. Фото: скриншот допису СтратКом ЗСУ

Нагадаємо, стало відомо, що у грудні цього року українці матимуть 10 вихідних. Попри те, що цього місяця досить багато свят, зокрема, Різдво та переддень Нового року, додаткових днів для відпочинку не передбачено через воєнний стан.

Додамо, у Києві під час новорічних свят тривалість комендантської години не будуть змінювати. Вона, як завжди, буде з 00:00 до 05:00. Крім того, масових святкових заходів та концертів теж не будуть влаштовувати.