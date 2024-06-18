На какую сумму Россия уничтожила книги в типографии "Фактор-печать" в Харькове 23 мая

Пожарные при ликвидации последствий удара по типографии в Харькове. Фото: ГСЧС

Директор издательства Vivat Юлия Орлова заявила, что в результате удара россиян по типографии "Фактор-печать" в Харькове 23 мая, страна-агрессорка уничтожила заказы на 20 миллионов гривен. Речь идет не только о новинках украинской литературы, но и о новых тиражах детских книг и допечатках бестселлеров.

Об этом Юлия Орлова рассказала в интервью "Суспільне Культура", опубликованном в понедельник, 17 июня.

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Директор издательства отметила, что инвентаризация продолжается, а часть книг уже передали на склад. Несмотря на то, что еще нет выводов торгово-промышленной палаты, ориентировочный ущерб составляет десятки миллионов гривен.

Орлова рассказала, что издательство намерено восстановить утраченные тиражи и продолжать выпускать новые издания.

"Ежемесячно мы выдаем 25-30 новых тайтлов. Мы достаточно большие и способные — хотелось бы не останавливаться, но сейчас, за неимением денег, придется немного замедлиться", — призналась директор.

Она рассказала, что в день российского удара в типографии было около 50 человек, семеро из которых погибли, девять находятся в больнице. По словам Орловой, некоторые пострадавшие в тяжелом состоянии некоторые потеряли зрение или слух. Также 22 человека избежали госпитализации. Кроме того, трое работников уволились.

Напомним, что в результате атаки российских оккупантов на Харьков 23 мая была уничтожена типография "Фактор-Печать", где печатались книги издательства Vivat, а также большинства украинских издательств.

Также в Vivat поделились списком книг, сгоревших в результате российского ракетного удара по типографии в Харькове.