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Удар по друкарні у Харкові — у Vivat назвали суму завданої Росією шкоди

18 червня 2024 02:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
На яку суму Росія знищила книжок у друкарні "Фактор-друк" в Харкові 23 травня
Пожежники під час ліквідації наслідків удару по друкарні в Харкові. Фото: ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Директорка видавництва Vivat Юлія Орлова завила, що внаслідок удару росіян по друкарні "Фактор-друк" у Харкові 23 травня, країна-агресорка знищила замовлень на 20 мільйонів гривень. Йдеться не лише про новинки української літератури, а й нові наклади дитячих книжок та додруки бестселерів.

Про це Юлія Орлова розповіла в інтерв'ю "Суспільне Культура", опублікованому в понеділок, 17 червня.

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На яку суму Росія знищила книжок у друкарні в Харкові

Директорка видавництва зазначила, що інвентаризація продовжується, а частину книжок вже передали на склад. Попри те, що ще немає висновків торгово-промислової палати, орієнтовні збитки становлять десятки мільйонів гривень.

Орлова розповіла, що видавництво має намір відновити втрачені тиражі і продовжувати випускати нові видання.

"Щомісяця ми видаємо 25-30 нових тайтлів. Ми достатньо великі й спроможні — хотілося б не зупинятися, але зараз, через брак грошей, доведеться трохи сповільнитися", — зізналася директорка.

Вона розповіла, що в день російського удару в друкарні було приблизно 50 людей, семеро з яких загинули, дев'ять перебувають в лікарні. За словами Орлової, деякі постраждалі в тяжкому стані, деякі втратили зір чи слух. Також 22 людини уникнули госпіталізації. Крім того, троє працівників звільнилися.

Нагадаємо, що внаслідок атаки російських окупантів на Харків 23 травня було знищено друкарню "Фактор-Друк", де друкувалися книги видавництва Vivat, а також більшості українських видавництв.

Також у Vivat поділилися списком книг, які згоріли внаслідок російського ракетного удару по друкарні у Харкові.

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