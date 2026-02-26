Какие последствия обстрела Кривого Рога ночью 26 февраля 2026 года

Удар по Кривому Рогу — пострадал пожилой мужчина
Дата публикации 26 февраля 2026 04:01
Срочная новость
В ночь на четверг, 26 февраля, россияне нанесли удар по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Получил ранения человек.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Из-за атаки в городе вспыхнул пожар. Получила повреждения многоэтажка. Пострадал 89-летний мужчина. Медики оказывают раненому необходимую помощь.
Новость дополняется
