Какие последствия обстрела Кривого Рога ночью 26 февраля 2026 года

Срочная новость

В ночь на четверг, 26 февраля, россияне нанесли удар по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Получил ранения человек.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Последствия обстрела Кривого Рога ночью 26 февраля

Из-за атаки в городе вспыхнул пожар. Получила повреждения многоэтажка. Пострадал 89-летний мужчина. Медики оказывают раненому необходимую помощь.

Новость дополняется