Україна
Удар по Кривому Рогу — серед постраждалих літній чоловік

Удар по Кривому Рогу — серед постраждалих літній чоловік

Дата публікації: 26 лютого 2026 04:01
Які наслідки обстрілу Кривого Рогу вночі 26 лютого 2026 року
Пожежа в будинку після обстрілу. Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч проти четверга, 26 лютого, росіяни завдали удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Зазнала поранень людина.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілу Кривого Рогу вночі 26 лютого 

Через атаку в місті спалахнула пожежа. Зазнала пошкоджень багатоповерхівка. Постраждав 89-річний чоловік. Медики надають пораненому необхідну допомогу.

ОНОВЛЕНО: Станом на 04:53 кількість постраждалих зросла до двох людей. По медичну допомогу звернулася 82-річна жінка.

Атака на Кривий Ріг уночі 26 лютого 2026 року
Скриншот повідомлень Олександра Ганжі

Раніше ми повідомляли, що в ніч проти 26 лютого під атакою БпЛА опинився Харків. Зазнали пошкоджень житлові будинки. Постраждали щонайменше семеро людей.

Також ми писали, що вночі 26 лютого було гучно на Київщині. Сили ППО працювали по ударних БпЛА.

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
