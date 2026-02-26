Які наслідки обстрілу Кривого Рогу вночі 26 лютого 2026 року

Пожежа в будинку після обстрілу. Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч проти четверга, 26 лютого, росіяни завдали удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Зазнала поранень людина.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілу Кривого Рогу вночі 26 лютого

Через атаку в місті спалахнула пожежа. Зазнала пошкоджень багатоповерхівка. Постраждав 89-річний чоловік. Медики надають пораненому необхідну допомогу.

ОНОВЛЕНО: Станом на 04:53 кількість постраждалих зросла до двох людей. По медичну допомогу звернулася 82-річна жінка.

Скриншот повідомлень Олександра Ганжі

Раніше ми повідомляли, що в ніч проти 26 лютого під атакою БпЛА опинився Харків. Зазнали пошкоджень житлові будинки. Постраждали щонайменше семеро людей.

Також ми писали, що вночі 26 лютого було гучно на Київщині. Сили ППО працювали по ударних БпЛА.