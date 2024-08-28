Удар по Кривому Рогу 28 августа – повреждено 230 автомобилей

Поврежденные машины в Кривом Роге. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Российские оккупанты утром 28 августа снова атаковали Кривой Рог. В результате вражеских обстрелов пострадали девять человек, а обломками и взрывной волной повреждено более 230 автомобилей.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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Лысак рассказал, что взрывной волной и обломками в Кривом Роге повреждены более 230 автомобилей. Спасатели провели работу, чтобы разбитые машины не загорелись.

Поврежденные машины в Кривом Роге. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Спасатели на месте обстрела в Кривом Роге. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Поврежденные машины в Кривом Роге. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Поврежденные машины в Кривом Роге. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Поврежденные машины в Кривом Роге. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA 1/5 ​ 5

Число пострадавших возросло до девяти. Среди пострадавших также 64-летний и 29-летний мужчины. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести. А еще 18-летний парень, который будет лечиться амбулаторно. Кроме того, известно, что 46-летней женщине оказали медпомощь на месте. Ее состояние удовлетворительное.

Также повреждены СТО, админздания и профтех.