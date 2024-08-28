Удар по Кривому Рогу 28 серпня — пошкоджено 230 автомобілів

Удар по Кривому Рогу — уламки пошкодили понад 200 автомобілів
Російські окупанти зранку 28 серпня знову атакували Кривий Ріг. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали дев'ятеро людей, а уламками та вибуховою хвилею пошкоджено понад 230 автівок.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
Наслідки удару по Кривому Рогу 28 серпня
Лисак розповів, що вибуховою хвилею та уламками у Кривому Розі пошкоджені понад 230 авто. Рятувальники провели роботу, аби потрощені машини не зайнялися.
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Пошкоджені автівки у Кривому Розі. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Рятувальники на місці обстрілу у Кривому Розі. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Пошкоджені автівки у Кривому Розі. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Пошкоджені автівки у Кривому Розі. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Пошкоджені автівки у Кривому Розі. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Кількість постраждалих зросла до дев’яти. Серед потерпілих також 64-річний та 29-річний чоловіки. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості. А ще 18-річний хлопець, який лікуватиметься амбулаторно. Крім того, відомо, що 46-річній жінці надали меддопомогу на місці. Її стан задовільний.
Також понівечені СТО, адмінбудівлі та профтех.
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