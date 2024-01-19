Удар по театру Чернигова - в ракете нашли компоненты из США - поставки оружия России

Американские детали в русской ракете. Фото: НАПК

Россия 19 августа 2023 года ударила по центру Чернигов. В результате теракта погибли семь человек. Теперь выяснилось, что на ракете, которой армия РФ атаковала город, были компоненты из США.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

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Речь идет о крылатой ракете "Искандер-К". Агентство уже добавило ее детали в Единую в мире открытую базу данных иностранных компонентов в оружии.

"База пополнилась четырьмя новыми компонентами из блока глобальной навигационной спутниковой системы СН-99 крылатой ракеты 9М727 "Искандер-К", убившей семь человек, в том числе шестилетнюю девочку. Еще более 150 человек тогда пострадали", — говорится в сообщении.

Эксперты определили, что ракета была изготовлена не раньше марта 2023 года. То есть, есть большая вероятность того, что эти компоненты были поставлены агрессору уже после начала широкомасштабного вторжения в Украину.

"Иностранные технологии и компоненты не могут продолжать становиться частью оружия агрессоров, убивающих гражданское население по всему миру. Мир должен объединиться вокруг нераспространения своих технологий до таких террористических режимов как РФ. От этого зависит глобальный мир и безопасность", — подчеркнули в агентстве.

Примечательно, что на днях в США резко высказались по поводу поставки оружия по Ирану в РФ. Последний отрицает это. Однако в Белом доме говорят, что Иран скрывает правду.

Напомним, в СМИ появилась информация, что Иран разработал для России новую модель дрона Shahed для атак по Украине. Этот новый БпЛА оснащен технологией поиска ценных боевых целей.

Также мы писали, что за январь-октябрь 2023 года объем российского импорта военных товаров достиг почти 9 миллиардов долларов. Это всего на 10% меньше, чем до полномасштабного вторжения России в Украину.