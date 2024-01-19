Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Удар по театру Чернигова — в ракете нашли компоненты из США arrow

Удар по театру Чернигова — в ракете нашли компоненты из США

19 января 2024 23:46
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Удар по театру Чернигова - в ракете нашли компоненты из США - поставки оружия России
Американские детали в русской ракете. Фото: НАПК
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Россия 19 августа 2023 года ударила по центру Чернигов. В результате теракта погибли семь человек. Теперь выяснилось, что на ракете, которой армия РФ атаковала город, были компоненты из США.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Читайте также:

Где Россия берет компоненты для создания оружия

Речь идет о крылатой ракете "Искандер-К". Агентство уже добавило ее детали в Единую в мире открытую базу данных иностранных компонентов в оружии.

"База пополнилась четырьмя новыми компонентами из блока глобальной навигационной спутниковой системы СН-99 крылатой ракеты 9М727 "Искандер-К", убившей семь человек, в том числе шестилетнюю девочку. Еще более 150 человек тогда пострадали", — говорится в сообщении.

Эксперты определили, что ракета была изготовлена не раньше марта 2023 года. То есть, есть большая вероятность того, что эти компоненты были поставлены агрессору уже после начала широкомасштабного вторжения в Украину.

"Иностранные технологии и компоненты не могут продолжать становиться частью оружия агрессоров, убивающих гражданское население по всему миру. Мир должен объединиться вокруг нераспространения своих технологий до таких террористических режимов как РФ. От этого зависит глобальный мир и безопасность", — подчеркнули в агентстве. 

Примечательно, что на днях в США резко высказались по поводу поставки оружия по Ирану в РФ. Последний отрицает это. Однако в Белом доме говорят, что Иран скрывает правду.

Напомним, в СМИ появилась информация, что Иран разработал для России новую модель дрона Shahed для атак по Украине. Этот новый БпЛА оснащен технологией поиска ценных боевых целей.

Также мы писали, что за январь-октябрь 2023 года объем российского импорта военных товаров достиг почти 9 миллиардов долларов. Это всего на 10% меньше, чем до полномасштабного вторжения России в Украину.

США
оружие
Чернигов
ракета
поставки
война в Украине
Россия
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме