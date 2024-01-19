Удар по театру Чернігова — у ракеті знайшли компоненти зі США - постачання зброї Росії

Американські деталі у російській ракеті. Фото: НАЗК

Росія 19 серпня 2023 року вдарила по центру Чернігов. Внаслідок теракту загинуло семеро людей. Тепер з'ясувалося, що у ракеті, якою армія РФ атакувала місто, були компоненти із США.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

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Йдеться про крилату ракету "Іскандер-К". Агентство вже додало її деталі до Єдиної в світі відкритої бази даних іноземних компонентів у зброї.

"База поповнилася чотирма новими компонентами з блоку глобальної навігаційної супутникової системи СН-99 крилатої ракети 9М727 "Іскандер-К", яка вбила сім людей, у тому числі шестирічну дівчинку. Ще понад 150 осіб тоді постраждало", — йдеться в повідомленні.

Експерти визначили, що ракета була виготовлена не раніше березня 2023 року. Тобто, є велика ймовірність того, що ці компоненти були поставлені агресору вже після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Іноземні технології та компоненти не можуть продовжувати ставати частиною зброї агресорів, які вбивають цивільне населення по всьому світу. Світ має об’єднатися навколо нерозповсюдження своїх технологій до таких терористичних режимів як РФ. Від цього залежить глобальні мир та безпека", — підкреслили в агентстві.

Примітно, що днями у США різко висловились щодо постачання зброї Іраном до РФ. Останнійй заперечує це. Однак у Білому домі кажуть, що Іран приховує правду.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація, що Іран розробив для Росії нову модель дрона Shahed для атак по Україні. Цей новий БпЛА оснащений технологією для пошуку цінних бойових цілей.

Також ми писали, що упродовж січня-жовтня 2023 року обсяг російського імпорту військових товарів сягнув майже 9 мільярдів доларів. Це лише на 10% менше, ніж до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.