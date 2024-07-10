Представитель Китая высказался по поводу ракетного удара России по больнице в Киеве

Спикер МИД Китая Линь Цзянь. Фото: скриншот с видео

Спикер министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь отреагировал на российский ракетный удар по медучреждению "Охматдет" в Киеве. По его словам, обе стороны должны быть сдержанными и избегать действий, которые могут привести к эскалации.

Об этом пишет Укринформ.

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"Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и четка: все стороны должны ответственно содействовать охлаждению ситуации и создавать условия для скорейшего прекращения огня и политического урегулирования кризиса", — сказал спикер МИД Китая.

В то же время, он не уточнил, осуждает ли КНР удар по детской больнице и не выразил соболезнования родным погибших. Цзянь вновь отметил важность соблюдения трех "принципов для деэскалации конфликта":

не допускать расширения боевых действий;

избегать их эскалации;

предотвращать вовлечение в конфликт других государств.

"Все соответствующие стороны должны проявлять спокойствие и сдержанность, избегать действий, которые могут привести к эскалации ситуации", — отметил представитель Китая.

Напомним, сегодня в Киеве завершили аварийно-спасательные и восстановительные работы на местах попадания российских ракет. Известно, что в результате обстрела в столице погибли 33 человека.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия целенаправленно избивала по детскому медицинскому учреждению "Охматдет" в Киеве.