Представитель Китая высказался по поводу ракетного удара России по больнице в Киеве

Удар ракетой по Охматдету — в Китае цинично прокомментировали трагедию
Спикер министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь отреагировал на российский ракетный удар по медучреждению "Охматдет" в Киеве. По его словам, обе стороны должны быть сдержанными и избегать действий, которые могут привести к эскалации.
Об этом пишет Укринформ.
Реакция Китая на удар по Охматдету
"Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и четка: все стороны должны ответственно содействовать охлаждению ситуации и создавать условия для скорейшего прекращения огня и политического урегулирования кризиса", — сказал спикер МИД Китая.
В то же время, он не уточнил, осуждает ли КНР удар по детской больнице и не выразил соболезнования родным погибших. Цзянь вновь отметил важность соблюдения трех "принципов для деэскалации конфликта":
- не допускать расширения боевых действий;
- избегать их эскалации;
- предотвращать вовлечение в конфликт других государств.
"Все соответствующие стороны должны проявлять спокойствие и сдержанность, избегать действий, которые могут привести к эскалации ситуации", — отметил представитель Китая.
Напомним, сегодня в Киеве завершили аварийно-спасательные и восстановительные работы на местах попадания российских ракет. Известно, что в результате обстрела в столице погибли 33 человека.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия целенаправленно избивала по детскому медицинскому учреждению "Охматдет" в Киеве.
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