Представник Китаю висловився щодо ракетного удару Росії по лікарні у Києві

Речник МЗС Китаю Лінь Цзянь. Фото: скриншот з відео

Речник міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь відреагував на російський ракетний удар по медзакладу "Охматдит" у Києві. За його словами, обидві сторони мають "бути стриманими" та уникати дій, які можуть призвести до ескалації.

Про це пише Укрінформ.

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"Позиція Китаю з українського питання послідовна і чітка: всі сторони мають відповідально сприяти охолодженню ситуації та створювати умови для якнайшвидшого припинення вогню і політичного врегулювання кризи", — сказав речник МЗС Китаю.

Водночас він не уточнив, чи засуджує КНР удар по дитячій лікарні та не висловив співчуття рідним загиблих. Натомість Цзянь знову наголосив на важливості дотримання трьох "принципів для деескалації конфлікту":

не допускати розширення бойових дій;

уникати їх ескалації;

запобігати залученню в конфлікт інших держав.

"Усі відповідні сторони повинні виявляти спокій і стриманість, уникати дій, які можуть призвести до ескалації ситуації", — зазначив представник Китаю.

Нагадаємо, сьогодні у Києві завершили аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи на місцях влучань російських ракет. Відомо, що внаслідок обстрілу у столиці загинули 33 людини.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія ціленаправлено била по дитячому медичному закладу "Охматдит" у Києві.