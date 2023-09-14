Удары по ПВО в Евпатории: в сети появились спутниковые снимки, подтверждающие успех операции

Удар возле Евпатории. Фото: росСМИ

В четверг, 14 сентября в Евпатории во временно оккупированном Крыму раздались взрывы — СБУ и ВМС Украины нанесли удар по российской системе ПВО.

Радио Свобода опубликовало спутниковые снимки, подтверждающие попадание.

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В ночь с 13 на 14 сентября военная контрразведка СБУ и ВМС провели уникальную спецоперацию в Крыму. Благодаря ей удалось нанести точный удар по российскому комплексу ПВО "Триумф", стоимостью $1,2 млрд.

Места размещения русского ПВО. Фото: Радио Свобода

Радио Свобода поделилось снимками со спутника, сделанными утром 14 сентября.

Системы русской ПВО. Фото: Радио Свобода

На кадрах видны пораженные цели.

Последствия ударов по российскому ПВО. Фото: Радио Свобода

Напомним, Минобороны РФ отреагировало на взрывы в Евпатории: говорят об атаке на корабль.

В то же время правоохранители в комментарии Новости.LIVE рассказали, как провели операцию вблизи Евпатории.