Удары по ПВО в Евпатории: в сети появились спутниковые снимки, подтверждающие успех операции
В четверг, 14 сентября в Евпатории во временно оккупированном Крыму раздались взрывы — СБУ и ВМС Украины нанесли удар по российской системе ПВО.
Радио Свобода опубликовало спутниковые снимки, подтверждающие попадание.
Что известно об ударе по российской ПВО в Евпатории
В ночь с 13 на 14 сентября военная контрразведка СБУ и ВМС провели уникальную спецоперацию в Крыму. Благодаря ей удалось нанести точный удар по российскому комплексу ПВО "Триумф", стоимостью $1,2 млрд.
Радио Свобода поделилось снимками со спутника, сделанными утром 14 сентября.
На кадрах видны пораженные цели.
Напомним, Минобороны РФ отреагировало на взрывы в Евпатории: говорят об атаке на корабль.
В то же время правоохранители в комментарии Новости.LIVE рассказали, как провели операцию вблизи Евпатории.