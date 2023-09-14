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Удары по ПВО в Евпатории: в сети появились спутниковые снимки, подтверждающие успех операции

14 сентября 2023 17:04
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Удары по ПВО в Евпатории: в сети появились спутниковые снимки, подтверждающие успех операции
Удар возле Евпатории. Фото: росСМИ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В четверг, 14 сентября в Евпатории во временно оккупированном Крыму раздались взрывы — СБУ и ВМС Украины нанесли удар по российской системе ПВО.

Радио Свобода опубликовало спутниковые снимки, подтверждающие попадание.

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Что известно об ударе по российской ПВО в Евпатории

В ночь с 13 на 14 сентября военная контрразведка СБУ и ВМС провели уникальную спецоперацию в Крыму. Благодаря ей удалось нанести точный удар по российскому комплексу ПВО "Триумф", стоимостью $1,2 млрд.

Снимки, свидетельствующие об успешном ударе
Места размещения русского ПВО. Фото: Радио Свобода

Радио Свобода поделилось снимками со спутника, сделанными утром 14 сентября.

Районы размещения вражеской ПВО вблизи Евпатории.
Системы русской ПВО. Фото: Радио Свобода

На кадрах видны пораженные цели.

Свидетельство успеха операции СБУ и ВМС
Последствия ударов по российскому ПВО. Фото: Радио Свобода

Напомним, Минобороны РФ отреагировало на взрывы в Евпатории: говорят об атаке на корабль.

В то же время правоохранители в комментарии Новости.LIVE рассказали, как провели операцию вблизи Евпатории.

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