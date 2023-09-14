Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Удари по ППО у Євпаторії: у мережі з'явились супутникові знімки, які підтверджують успіх операції arrow

Удари по ППО у Євпаторії: у мережі з'явились супутникові знімки, які підтверджують успіх операції

14 вересня 2023 17:04
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Удари по ППО у Євпаторії: у мережі з'явились супутникові знімки, які підтверджують успіх операції
Удар поблизу Євпаторії. Фото: скриншот з відео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У четвер, 14 вересня у Євпаторії у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи — СБУ та ВМС України завдали удару по російській системі ППО. 

Радіо Свобода опублікувало супутникові знімки, які підтверджують влучання. 

Читайте також:

Що відомо про удар по російській ППО у Євпаторії

У ніч з 13 на 14 вересня військова контррозвідка СБУ та ВМС провели унікальну спецоперацію у Криму. Завдяки їй вдалось завдати влучних ударів по російському комплексу ППО "Тріумф", вартістю $1,2 млрд.

Знімки, що свідчать про успішний удар
Місця розміщення російської ППО. Фото: Радіо Свобода

Радіо Свобода поділилось знімками з супутника, зробленими вранці 14 вересня.

Райони розміщення ворожої ППО поблизу Євпаторії
Системи російської ППО. Фото: Радіо Свобода

На кадрах видно уражені цілі. 

Свідчення успіху операції СБУ та ВМС
Наслідки ударів по російській ППО. Фото: Радіо Свобода

Нагадаємо, Міноборони РФ відреагувало на вибухи у Євпаторії: кажуть про атаку на корабель.

Водночас правоохоронці у коментарі Новини.LIVE розповіли, яким чином провели операцію поблизу Євпаторії. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Підбитий "Мінськ": наслідки ракетної атаки на Севастополь

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

08:47 Українця зобов'язали повернути пенсію до бюджету: що стало причиною

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз