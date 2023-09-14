Удари по ППО у Євпаторії: у мережі з'явились супутникові знімки, які підтверджують успіх операції
У четвер, 14 вересня у Євпаторії у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи — СБУ та ВМС України завдали удару по російській системі ППО.
Радіо Свобода опублікувало супутникові знімки, які підтверджують влучання.
Що відомо про удар по російській ППО у Євпаторії
У ніч з 13 на 14 вересня військова контррозвідка СБУ та ВМС провели унікальну спецоперацію у Криму. Завдяки їй вдалось завдати влучних ударів по російському комплексу ППО "Тріумф", вартістю $1,2 млрд.
Радіо Свобода поділилось знімками з супутника, зробленими вранці 14 вересня.
На кадрах видно уражені цілі.
Нагадаємо, Міноборони РФ відреагувало на вибухи у Євпаторії: кажуть про атаку на корабель.
Водночас правоохоронці у коментарі Новини.LIVE розповіли, яким чином провели операцію поблизу Євпаторії.