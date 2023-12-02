Удары РФ по Украине и колоссальные потери оккупантов — сводка Генштаба ВСУ

Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб

Российские войска продолжают наносить удары по Украине ракетами и дронами, тем самым уничтожая инфраструктуру и убивая мирных людей. Впрочем, ВСУ активно борются с врагом и наносят ему колоссальные потери, как в личном составе, так и в военной технике.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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В течение последних 24 часов произошло 84 боевых столкновений. Противник выполнил две ракетные и 30 воздушных атак, а также провел 71 артиллерийский обстрел из систем залпового огня.

Оккупанты осуществили атаку на Украину, используя две управляемые ракеты типа Х-59 и 23 дрона типа Shahed-136/131. Впрочем, украинская ПВО смогла сбить одну ракету Х-59 и 18 беспилотников.

Успехи ВСУ на фронте 2 декабря

За последние 24 часа, ракетные войска успешно атаковали три района, где были сосредоточены вражеские войска, их оружие и военная техника. Также было нанесено удары по пяти складам боеприпасов противника.

Самые горячие точки на фронте 2 декабря

На Купянском направлении противник предпринял наступательные действия в районах Синьковки в Харьковской области и Стельмаховки в Луганской области, где наши защитники успешно отбили 13 атак.

На Бахмутском направлении враг атаковал в районах Григорьевки, Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки в Донецкой области, но 21 его атака была успешно отражена. Впрочем, ВСУ продолжают активные действия южнее Бахмута в Донецкой области, причиняя врагу убытки в живой силе и технике, укрепляясь на занятых позициях.

На Авдеевском направлении противник пытается окружить Авдеевку, но наши военные надежно удерживают оборону, нанося противнику существенные потери.

На Запорожском направлении враг восемь раз пытался восстановить потерянные позиции в районе Работино и на западе от Вербового в Запорожской области, однако его атаки были безуспешны, и наши войска отразили еще четыре атаки.

Кроме того, украинские военные ведут наступательные операции на Мелитопольском направлении, нанося врагу ущерб в живой силе и технике, истощая его вдоль всего фронта.

Сводка Генштаба ВСУ за 2 декабря. Фото: скриншот

Сводка Генштаба ВСУ за 2 декабря. Фото: скриншот

Потери оккупантов на 2 декабря

Ориентировочно по состоянию на 2 декабря потери оккупантов следующие:

личного состава — около/ about 331110 (+1070) человек;

танков — 5571 (+7) единиц;

боевых бронированных машин — 10385 (+13) единиц;

артиллерийских систем — 7941 (+10) единица;

РСЗО — 913 (+1) единиц;

средства ПВО — 602 (+0) единицы;

самолетов — 323 (+0) единицы;

вертолетов — 324 (+0) единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 5994 (+18);

крылатые ракеты — 1568 (+1);

корабли /катера — 22 (+0) единицы;

подлодки — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 10410 (+11) единиц;

специальная техника — 1138 (+1).

Потери оккупантов на 2 декабря. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что Россия продолжает скрытую мобилизацию на фоне предстоящих выборов. Теперь в Кремле пытаются пополнить свои ряды еще и женщинами.

Кроме того, высокопоставленный чиновник Государственного департамента США заявил, что президент России Владимир Путин не прекратит войну в Украине, пока не узнает результаты выборов в США в ноябре 2024 года. Представитель США сделал такое заявление на фоне опасений, что в случае победы Дональда Трампа на выборах поддержка Украины прекратится.