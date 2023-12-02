Удари РФ по Україні та колосальні втрати окупантів — зведення Генштабу ЗСУ

Збройні сили України Фото: Генштаб

Російські війська продовжують завдавати ударів по Україні ракетами та дронами, тим самим знищуючи інфраструктуру та вбиваючи мирних людей. Втім, ЗСУ активно борються з ворогом і завдають йому колосальних втрат як в особовому складі, так і у військовій техніці.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Протягом останніх 24 годин сталося 84 бойові сутички. Противник виконав дві ракетні та 30 повітряних атак, а також провів 71 артилерійський обстріл із систем залпового вогню.

Окупанти здійснили атаку на Україну, використовуючи дві керовані ракети типу Х-59 та 23 дрони типу Shahed-136/131. Втім, українська ППО змогла збити одну ракету Х-59 та 18 безпілотників.

Успіхи ЗСУ на фронті 2 грудня

За останні 24 години ракетні війська успішно атакували три райони, де були зосереджені ворожі війська, їхня зброя та військова техніка. Також було завдано ударів по п'яти складах боєприпасів противника.

Найгарячіші точки на фронті 2 грудня

На Куп'янському напрямку противник вчинив наступальні дії в районах Синьківки на Харківщині та Стельмахівки на Луганщині, де наші захисники успішно відбили 13 атак.

На Бахмутському напрямку ворог атакував у районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки на Донеччині, але 21 його атака була успішно відбита. Втім, ЗСУ продовжують активні дії на південь від Бахмута в Донецькій області, завдаючи ворогові збитків у живій силі та техніці, зміцнюючись на зайнятих позиціях.

На Авдіївському напрямку противник намагається оточити Авдіївку, але наші військові надійно утримують оборону, завдаючи супротивникові суттєвих втрат.

На Запорізькому напрямку ворог вісім разів намагався відновити втрачені позиції в районі Роботиного та на заході від Вербового у Запорізькій області, проте його атаки були безрезультатними, і наші війська відбили ще чотири атаки.

Крім того, українські військові ведуть наступальні операції на Мелітопольському напрямку, завдаючи ворогові збитків у живій силі та техніці, виснажуючи його вздовж усього фронту.

Зведення Генштабу ЗСУ за 2 грудня. Фото: скриншот

Зведення Генштабу ЗСУ за 2 грудня. Фото: скриншот

Втрати окупантів на 2 грудня

Орієнтовно станом на 2 грудня втрати окупантів такі:

особового складу — близько/ about 331110 (+1070) осіб;

танків — 5571 (+7) одиниць;

бойових броньованих машин — 10385 (+13) одиниць;

артилерійських систем — 7941 (+10) одиниця;

РСЗВ — 913 (+1) одиниць;

засоби ППО — 602 (+0) одиниці;

літаків — 323 (+0) одиниці;

гелікоптерів — 324 (+0) одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5994 (+18);

крилаті ракети — 1568 (+1);

кораблі/катери — 22 (+0) одиниці;

підводні човни — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 10410 (+11) одиниць;

спеціальна техніка — 1138 (+1).

Втрати окупантів на 2 грудня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що Росія продовжує приховану мобілізацію на тлі майбутніх виборів. Тепер у Кремлі намагаються поповнити свої лави ще й жінками.

Крім того, високопосадовець Державного департаменту США заявив, що президент Росії Володимир Путін не припинить війну в Україні, поки не дізнається про результати виборів у США в листопаді 2024 року. Представник США зробив таку заяву на тлі побоювань, що у разі перемоги Дональда Трампа під час виборів підтримка України припиниться.