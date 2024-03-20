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Удары украинских беспилотников по НПЗ России являются новым этапом войны — Bloomberg

20 марта 2024 12:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Удары украинских беспилотников по НПЗ России являются новым этапом войны - Bloomberg
Пожар на нефтебазе в Кстово Нижегородской области. Фото: росСМИ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Борьба Украины против российского вторжения вступила в новую фазу, которая может изменить перспективы конфликта. Украинские беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие заводы России, имеющие решающее значение для Кремля.

Об этом пишет издание Bloomberg.

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С начала этого года было зафиксировано минимум девять успешных атак на крупные нефтеперерабатывающие заводы России. Одной из главных целей этих атак является уменьшение мощности нефтеперерабатывающих заводов страны, что оказывает серьезное влияние на ее экономику.

Украинские дроны проникают на территорию России и наносят удары по нефтеперерабатывающим заводам, многие из которых были построены еще в советское время. Это дает Киеву возможность проникнуть вглубь российской территории и нанести удар по отрасли, которая имеет решающее значение для военных усилий Кремля.

"Россия это заправочная станция с армией, и мы намерены уничтожить эту заправочную станцию. Мы собираемся сосредоточиться на том, где это повлияет больше всего, а именно на финансовых ресурсах", — заявил главный исполнительный директор производителя дронов Terminal Autonomy Франсиско Серра-Мартинс.

Эти атаки не только наносят вред российской экономике, но также оказывают психологический эффект на население РФ, испытывающее последствия войны на собственной территории.

Однако украинская армия остается в нескольких сложных обстоятельств. Даже с помощью дронов она вынуждена полагаться на собственные ресурсы из-за отсутствия больших поставок оружия от своих союзников, в частности НАТО.

Напомним, что на состоявшемся во вторник заседании парламента России директор департамента развития газовой промышленности Минэнергоугля Артем Верхов заявил о планах обеспечения защиты нефтегазовых объектов с помощью ракетных систем. Планируется также привлечение Росгвардии.

Также мы писали о том, что Владимир Путин продолжает войну на истощение против Украины, и хотя россияне тоже несут потери, этого недостаточно, чтобы заставить президента РФ сменить курс. Однако, по данным СМИ, есть один фактор, который может изменить эту проблему, — это нефть.

НПЗ
Украина
Роснефть
нефть
дроны
война в Украине
Россия

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