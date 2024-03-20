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Удари українських безпілотників по НПЗ Росії є новим етапом війни — Bloomberg

20 березня 2024 12:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Удари українських безпілотників по НПЗ Росії є новим етапом війни — Bloomberg
Пожежа на нафтобазі у Кстово Нижегородської області. Фото: росЗМІ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Боротьба України проти російського вторгнення вступила в нову фазу, яка може змінити перспективи конфлікту. Українські безпілотники атакують нафтопереробні заводи Росії, які мають вирішальне значення для Кремля.

Про це пише видання Bloomberg.

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З початку цього року було зафіксовано щонайменше дев'ять успішних атак на великі нафтопереробні заводи Росії. Однією з головних цілей цих атак є зменшення потужності нафтопереробних заводів країни, що має серйозний вплив на її економіку.

Українські дрони проникають на територію Росії та завдають удари по нафтопереробних заводах, багато з яких були побудовані ще в радянські часи. Це дає Києву можливість проникнути вглиб російської території та завдати удару по галузі, яка має вирішальне значення для військових зусиль Кремля.

"Росія це заправна станція з армією, і ми маємо намір знищити цю заправну станцію. Ми збираємося зосередитися на тому, де це вплине найсильніше, а саме на фінансових ресурсах", — заявив головний виконавчий директор виробника дронів Terminal Autonomy Франсіско Серра-Мартінс.

Ці атаки не лише завдають шкоди російській економіці, але також мають психологічний ефект на населення РФ, що відчуває наслідки війни на власній території.

Однак українська армія залишається поза кількома складними обставинами. Навіть із допомогою дронів вона змушена покладатися на власні ресурси через відсутність великих поставок зброї від своїх союзників, зокрема НАТО.

Нагадаємо, що на засіданні парламенту Росії, яке відбулося у вівторок, директор департаменту розвитку газової промисловості Міненерговугілля Артем Верхов заявив про плани забезпечення захисту нафтогазових об'єктів за допомогою ракетних систем. Планується також залучання Росгвардії.  

Також ми писали про те, що Володимир Путін продовжує війну на виснаження проти України, і хоча росіяни також несуть втрати, цього недостатньо, щоб змусити президента РФ змінити курс. Проте, за даними ЗМІ, є один фактор, який може змінити цю проблему, — це нафта.

НПЗ
Україна
Роснафта
нафта
дрони
війна в Україні
Росія

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