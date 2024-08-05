Воздушная тревога в Украине ночью 5 августа – предупреждение от ПС

Силуэт ударного беспилотника в небе. Фото: Pacific Press picture alliance

Воздушная тревога в Украине сейчас 5 августа добралась в Киевскую, Черкасскую и Винницкую области, жителей которых предостерегли о движении ударных беспилотников. Таким образом, опасность охватила по меньшей мере 10 областей.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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По данным военных, "шахеды" заметили в следующих областях:

на востоке Николаевской – курс северо-западный;

на границе Винницкой и Кировоградской областей – курс северо-западный;

в Кировоградской – курс северный;

в Черкасской области – курсом на Киевскую.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Карта воздушной тревоги свидетельствует об опасности в следующих областях:

Киевской,

Черкасской,

Винницкой,

Сумской,

Полтавской,

Кировоградской,

Харьковской,

Днепропетровской,

Николаевской,

Херсонской.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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