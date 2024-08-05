Воздушная тревога в Украине ночью 5 августа – предупреждение от ПС

Ударные дроны долетели в Киевскую область — ПС сделали важное предупреждение
5 августа 2024 01:36
обновлено: 01:47
Силуэт ударного беспилотника в небе. Фото: Pacific Press picture alliance
Воздушная тревога в Украине сейчас 5 августа добралась в Киевскую, Черкасскую и Винницкую области, жителей которых предостерегли о движении ударных беспилотников. Таким образом, опасность охватила по меньшей мере 10 областей.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
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По данным военных, "шахеды" заметили в следующих областях:
- на востоке Николаевской – курс северо-западный;
- на границе Винницкой и Кировоградской областей – курс северо-западный;
- в Кировоградской – курс северный;
- в Черкасской области – курсом на Киевскую.
Карта воздушной тревоги свидетельствует об опасности в следующих областях:
- Киевской,
- Черкасской,
- Винницкой,
- Сумской,
- Полтавской,
- Кировоградской,
- Харьковской,
- Днепропетровской,
- Николаевской,
- Херсонской.
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