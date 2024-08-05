Повітряна тривога в Україні вночі 5 серпня — попередження від ПС

Силует ударного безпілотника в небі. Фото: Pacific Press picture alliance

Повітряна тривога в Україні зараз 5 серпня добралась до Київської, Черкаської і Вінницької областей, мешканців яких застерегли про рух ударних безпілотників. Таким чином небезпека охопила щонайменше 10 областей.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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За даними військових, наразі "шахеди" помітили в таких областях:

на сході Миколаївської — курс північно-західний;

на межі Вінницької та Кіровоградської областей — курс північно-західний;

у Кіровоградській — курс північний;

в Черкаській області — курсом на Київську.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Мапа повітряної тривоги свідчить про небезпеку в таких областях:

Київській,

Черкаській,

Вінницькій,

Сумській,

Полтавській,

Кіровоградській,

Харківській,

Дніпропетровській,

Миколаївській,

Херсонській.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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