Повітряна тривога в Україні вночі 5 серпня — попередження від ПС

Ударні дрони долетіли до Київської області — ПС зробили важливе попередження
5 серпня 2024 01:36
оновлено: 01:47
Силует ударного безпілотника в небі. Фото: Pacific Press picture alliance
Повітряна тривога в Україні зараз 5 серпня добралась до Київської, Черкаської і Вінницької областей, мешканців яких застерегли про рух ударних безпілотників. Таким чином небезпека охопила щонайменше 10 областей.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
Читайте також:
Атака ударних дронів на Україну вночі 5 серпня
За даними військових, наразі "шахеди" помітили в таких областях:
- на сході Миколаївської — курс північно-західний;
- на межі Вінницької та Кіровоградської областей — курс північно-західний;
- у Кіровоградській — курс північний;
- в Черкаській області — курсом на Київську.
Мапа повітряної тривоги свідчить про небезпеку в таких областях:
- Київській,
- Черкаській,
- Вінницькій,
- Сумській,
- Полтавській,
- Кіровоградській,
- Харківській,
- Дніпропетровській,
- Миколаївській,
- Херсонській.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!