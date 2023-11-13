Венгрия заблокировала транш военной помощи Украине — какая причина

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото: Facebook / Szijjártó Péter

Венгрия заблокировала предоставление транша военной помощи Украине на 500 млн евро. Страна и дальше будет блокировать выделение средств из Европейского фонда мира.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пишет The Guardian.

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Как отметил Сийярто, правительство Орбана хочет от Украины "гарантий" того, что венгерские компании не будут больше попадать в список международных спонсоров войны от НАПК.

Также, по словам главы МИД, Венгрия столкнулась с "давлением" на сегодняшней встрече в связи с отказом предоставить Украине этот транш.

Он рассказал, что некоторые политики потребовали поддержать транш в размере 500 млн евро.

Напомним, что правительство Венгрии намерено провести тринадцатые консультации с населением. Их основным вопросом станет возможное членство Украины в Европейском Союзе.

Также мы писали, что премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз не должен начинать переговоры с Украиной о членстве в ЕС. Он отметил, что это "четкая" позиция Венгрии.