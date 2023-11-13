Венгрия заблокировала транш военной помощи Украине — какая причина
Венгрия заблокировала предоставление транша военной помощи Украине на 500 млн евро. Страна и дальше будет блокировать выделение средств из Европейского фонда мира.
Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пишет The Guardian.
Венгрия блокирует военную помощь Украине
Как отметил Сийярто, правительство Орбана хочет от Украины "гарантий" того, что венгерские компании не будут больше попадать в список международных спонсоров войны от НАПК.
Также, по словам главы МИД, Венгрия столкнулась с "давлением" на сегодняшней встрече в связи с отказом предоставить Украине этот транш.
Он рассказал, что некоторые политики потребовали поддержать транш в размере 500 млн евро.
Напомним, что правительство Венгрии намерено провести тринадцатые консультации с населением. Их основным вопросом станет возможное членство Украины в Европейском Союзе.
Также мы писали, что премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз не должен начинать переговоры с Украиной о членстве в ЕС. Он отметил, что это "четкая" позиция Венгрии.
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