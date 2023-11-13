Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Угорщина вкотре заблокувала транш військової допомоги Україні — яка причина arrow

Угорщина вкотре заблокувала транш військової допомоги Україні — яка причина

13 листопада 2023 18:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Угорщина вкотре заблокувала транш військової допомоги Україні — яка причина
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Фото: Facebook / Szijjártó Péter
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Угорщина заблокувала надання траншу військової допомоги Україні на 500 млн євро. Країна і надалі блокуватиме виділення коштів із Європейського фонду миру.

Про це заявив голова МЗС Угорщини Петер Сійярто, пише The Guardian.

Читайте також:

Угорщина блокує військову допомогу Україні

Як зазначив Сійярто, уряд Орбана хоче від України "гарантій" того, що угорські компанії більше не потраплятимуть до списку міжнародних спонсорів війни від НАЗК.

Також, за словами очільника МЗС, Угорщина зіткнулася із "тиском" на сьогоднішній зустрічі у зв'язку із відмовою надати Україні цей транш.

Він розповів, що деякі політики вимагали підтримати транш розміром 500 млн євро.

Нагадаємо, що уряд Угорщини має намір провести тринадцяті консультації з населенням. Їх основним питанням буде можливе членство України в Європейському Союзі.

Також ми писали, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Євросоюз не повинен починати переговори з Україною про членство в ЄС. Він зазначив, що це "чітка" позиція Угорщини.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

Актуальне по темі