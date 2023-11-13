Угорщина вкотре заблокувала транш військової допомоги Україні — яка причина

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Фото: Facebook / Szijjártó Péter

Угорщина заблокувала надання траншу військової допомоги Україні на 500 млн євро. Країна і надалі блокуватиме виділення коштів із Європейського фонду миру.

Про це заявив голова МЗС Угорщини Петер Сійярто, пише The Guardian.

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Як зазначив Сійярто, уряд Орбана хоче від України "гарантій" того, що угорські компанії більше не потраплятимуть до списку міжнародних спонсорів війни від НАЗК.

Також, за словами очільника МЗС, Угорщина зіткнулася із "тиском" на сьогоднішній зустрічі у зв'язку із відмовою надати Україні цей транш.

Він розповів, що деякі політики вимагали підтримати транш розміром 500 млн євро.

Нагадаємо, що уряд Угорщини має намір провести тринадцяті консультації з населенням. Їх основним питанням буде можливе членство України в Європейському Союзі.

Також ми писали, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Євросоюз не повинен починати переговори з Україною про членство в ЄС. Він зазначив, що це "чітка" позиція Угорщини.