Уклонение от мобилизации — что чревато призывникам за нарушение правил
В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 14 февраля 2024 года. На фоне этого, в государстве стало больше уклонистов.
Адвокат Александр Камша объяснил, в каких случаях за нарушение военного учета и правил мобилизации предусмотрена административная ответственность
Что угрожает уклоняющимся от мобилизации
Призывники, военнообязанные и резервисты должны выполнять порядок организации и ведения военного учета, который предусматривает:
- нахождение на военном учете;
- прибытие по вызову через повестку в ТЦК;
- прохождение медосмотра;
- уточнение данных, когда те изменяются;
- не менять место жительства с момента объявления мобилизации и в военное время;
- становиться на военный учет в течение семи дней со дня смены места жительства;
- подавать до 1 октября ежегодно документы, подтверждающие право граждан на отсрочку от призыва на срочную военную службу;
- сверять собственные персональные данные не реже раза в пять лет;
"Уместно будет посоветовать следить за актуальностью собственных данных каждому из находящихся на учете военнообязанных и, в случае необходимости, проводить сверку данных, в предусмотренные Порядком сроки, во избежание возможности привлечения к административной ответственности", ― советует адвокат.
Мобилизация в Украине — что известно
Напомним, военнообязанного не могут уволить с военной службы, даже если его родной человек умер во время исполнения таких обязанностей в результате самоповреждения.
Отметим, военнообязанных мужчин, не имеющих отсрочки и признанных ВЛК пригодными к военной службе, принудительно призывают в ряды ВСУ. Однако Силам обороны не хватает добровольцев и мотивированных бойцов.
Добавим, военнообязанные могут использовать нормативно-правовую базу, чтобы защитить свои права.
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