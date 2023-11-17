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Уклонение от мобилизации — что чревато призывникам за нарушение правил

17 ноября 2023 01:20
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Уклонение от мобилизации — что чревато призывникам за нарушение правил
Украинские военные в окопах. Фото: Генштаб
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 14 февраля 2024 года. На фоне этого, в государстве стало больше уклонистов.

Адвокат Александр Камша объяснил, в каких случаях за нарушение военного учета и правил мобилизации предусмотрена административная ответственность

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Призывники, военнообязанные и резервисты должны выполнять порядок организации и ведения военного учета, который предусматривает:

  • нахождение на военном учете;
  • прибытие по вызову через повестку в ТЦК;
  • прохождение медосмотра;
  • уточнение данных, когда те изменяются;
  • не менять место жительства с момента объявления мобилизации и в военное время;
  • становиться на военный учет в течение семи дней со дня смены места жительства;
  • подавать до 1 октября ежегодно документы, подтверждающие право граждан на отсрочку от призыва на срочную военную службу;
  • сверять собственные персональные данные не реже раза в пять лет;

"Уместно будет посоветовать следить за актуальностью собственных данных каждому из находящихся на учете военнообязанных и, в случае необходимости, проводить сверку данных, в предусмотренные Порядком сроки, во избежание возможности привлечения к административной ответственности", ― советует адвокат.

Мобилизация в Украине — что известно

Напомним, военнообязанного не могут уволить с военной службы, даже если его родной человек умер во время исполнения таких обязанностей в результате самоповреждения.

Отметим, военнообязанных мужчин, не имеющих отсрочки и признанных ВЛК пригодными к военной службе, принудительно призывают в ряды ВСУ. Однако Силам обороны не хватает добровольцев и мотивированных бойцов.

Добавим, военнообязанные могут использовать нормативно-правовую базу, чтобы защитить свои права.

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