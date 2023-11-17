Уклонение от мобилизации — что чревато призывникам за нарушение правил

Украинские военные в окопах. Фото: Генштаб

В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 14 февраля 2024 года. На фоне этого, в государстве стало больше уклонистов.

Адвокат Александр Камша объяснил, в каких случаях за нарушение военного учета и правил мобилизации предусмотрена административная ответственность

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Призывники, военнообязанные и резервисты должны выполнять порядок организации и ведения военного учета, который предусматривает:

нахождение на военном учете;

прибытие по вызову через повестку в ТЦК;

прохождение медосмотра;

уточнение данных, когда те изменяются;

не менять место жительства с момента объявления мобилизации и в военное время;

становиться на военный учет в течение семи дней со дня смены места жительства;

подавать до 1 октября ежегодно документы, подтверждающие право граждан на отсрочку от призыва на срочную военную службу;

сверять собственные персональные данные не реже раза в пять лет;

"Уместно будет посоветовать следить за актуальностью собственных данных каждому из находящихся на учете военнообязанных и, в случае необходимости, проводить сверку данных, в предусмотренные Порядком сроки, во избежание возможности привлечения к административной ответственности", ― советует адвокат.

Мобилизация в Украине — что известно

Напомним, военнообязанного не могут уволить с военной службы, даже если его родной человек умер во время исполнения таких обязанностей в результате самоповреждения.

Отметим, военнообязанных мужчин, не имеющих отсрочки и признанных ВЛК пригодными к военной службе, принудительно призывают в ряды ВСУ. Однако Силам обороны не хватает добровольцев и мотивированных бойцов.

Добавим, военнообязанные могут использовать нормативно-правовую базу, чтобы защитить свои права.