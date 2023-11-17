Ухилення від мобілізації — що загрожує призовникам за порушення правил
В Україні подовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року. На тлі цього, в державі більшає ухилянтів.
Адвокат Олександр Камша пояснив, у яких випадках за порушення військового обліку та правил мобілізації, передбачена адміністративна відповідальність
Що загрожує ухилянтам від мобілізації
Призовники, військовозобов'язані та резервісти мають виконувати Порядок організації та ведення військового обліку, який передбачає:
- перебування на військовому обліку;
- прибуття за викликом через повістку в ТЦК;
- проходження медогляду;
- уточнення даних, коли ті змінюються;
- не змінювати місце проживання з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час;
- ставати на військовий облік протягом семи днів з дня зміни місця проживання;
- подавати до 1 жовтня щороку документи, що підтверджують право громадян на відстрочку від призову на строкову військову службу;
- звіряти власні персональні дані не рідше за раз на п‘ять років;
"Доречно буде порадити слідкувати за актуальністю власних даних кожному з військовозобов'язаних, які перебувають на обліку, та, у разі необхідності, проводити звіряння даних, у передбачені Порядком строки, задля уникнення можливості притягнення до адміністративної відповідальності", ― радить адвокат.
Мобілізація в Україні — що відомо
Нагадаємо, військовозобов'язаного не можуть звільнити з військової служби, навіть, якщо його рідна людина померла під час виконання таких обов'язків в результаті самоушкодження.
Зазначимо, військовозобов'язаних чоловіків, які не мають відстрочки та визнані ВЛК придатними до військової служби, примусово призивають до лав ЗСУ. Проте наразі Силам оборони не вистачає добровольців й мотивованих бійців.
Додамо, військовозобов'язані можуть користуватися нормативно-правовою базою, аби захистити свої права.
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