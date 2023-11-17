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Ухилення від мобілізації — що загрожує призовникам за порушення правил

17 листопада 2023 01:20
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Ухилення від мобілізації — що загрожує призовникам за порушення правил
Українські військові в окопах. Фото: Генштаб
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Україні подовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року. На тлі цього, в державі більшає ухилянтів.

Адвокат Олександр Камша пояснив, у яких випадках за порушення військового обліку та правил мобілізації, передбачена адміністративна відповідальність

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Призовники, військовозобов'язані та резервісти мають виконувати Порядок організації та ведення військового обліку, який передбачає:

  • перебування на військовому обліку;
  • прибуття за викликом через повістку в ТЦК;
  • проходження медогляду;
  • уточнення даних, коли ті змінюються;
  • не змінювати місце проживання з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час;
  • ставати на військовий облік протягом семи днів з дня зміни місця проживання;
  • подавати до 1 жовтня щороку документи, що підтверджують право громадян на відстрочку від призову на строкову військову службу;
  • звіряти власні персональні дані не рідше за раз на п‘ять років;

"Доречно буде порадити слідкувати за актуальністю власних даних кожному з військовозобов'язаних, які перебувають на обліку, та, у разі необхідності, проводити звіряння даних, у передбачені Порядком строки, задля уникнення можливості притягнення до адміністративної відповідальності", ― радить адвокат.

Мобілізація в Україні — що відомо

Нагадаємо, військовозобов'язаного не можуть звільнити з військової служби, навіть, якщо його рідна людина померла під час виконання таких обов'язків в результаті самоушкодження.

Зазначимо, військовозобов'язаних чоловіків, які не мають відстрочки та визнані ВЛК придатними до військової служби, примусово призивають до лав ЗСУ. Проте наразі Силам оборони не вистачає добровольців й мотивованих бійців. 

Додамо, військовозобов'язані можуть користуватися нормативно-правовою базою, аби захистити свої права.

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