Украина доставляла дизель на оккупированную ЗАЭС: в Минэнерго объяснили, зачем

Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: Минэнергетики

Украина закупала и возила дизельное топливо на оккупированную россиянами Запорожскую атомную электростанцию. Так наша страна смогла предотвратить ядерную аварию в условиях блекаута.

Об этом министр энергетики Герман Галущенко сообщил в интервью Суспільному.

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По словам Галущенко, в общей сложности на ЗАЭС доставили около 500 тонн дизеля.

"Украина, "Энергоатом" закупали и через российские блокпосты возили. Мы просили договориться о коридоре, чтобы поставлять туда, чтобы когда 7 раз был блекаут, у нас не произошла авария", — отметил Галущенко.

Министр энергетики назвал такую ситуацию "парадоксом".

"По факту россияне там контролируют, ну и пусть везут дизель, но они этого не делали, а мы делали. Ведь мы понимали, если бы из этих семи блекаутов и один бы произошел и не хватило бы дизеля — это ядерная авария", — добавил чиновник.

Ранее мы сообщали, что на территории временно оккупированной Запорожской атомной электростанции остаются мины, которые российские захватчики установили ранее. Эксперты подтвердили, что уровень радиации на стратегическом ядерном объекте остается в норме.

Напомним, что недавно российские террористы устроили очередную аварию на ЗАЭС. Несмотря на то, что все работники станции знают об инциденте, оккупанты пытаются это всячески скрыть.