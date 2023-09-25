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Україна доставляла дизель на окуповану ЗАЕС: у Міненерго пояснили, для чого

25 вересня 2023 19:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Україна доставляла дизель на окуповану ЗАЕС: у Міненерго пояснили, для чого
Міністр енергетики України Герман Галущенко. Фото: Міненергетики
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Україна закуповувала та возила дизельне пальне на окуповану росіянами Запорізьку атомну електростанцію. Так наша країна змогла запобігти ядерный аварії в умовах блекауту.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко повідомив у інтерв'ю Суспільному.

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За словами Галущенка, загалом на ЗАЕС доставили близько 500 тонн дизеля.

"Україна, "Енергоатом" закуповували та через російські блокпости возили. Ми просили домовитись про коридор, аби постачати туди, щоб коли 7 разів був блекаут, у нас не сталася аварія", — зазначив Галущенко.

Міністр енергетики назвав таку ситуацію "парадоксом".

"По факту росіяни там контролюють, ну і хай везуть дизель, але вони цього не робили, а ми робили. Адже ми розуміли, якщо із цих семи блекаутів і один би стався і не вистачило б дизеля — це ядерна аварія", — додав посадовець.

Раніше ми повідомляли, на території тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції залишаються міни, які російські загарбники встановили раніше. Експерти підтвердили, що рівень радіації на стратегічному ядерному об'єкті залишається в нормі. 

Нагадаємо, нещодавно російські терористи влаштували чергову аварію на ЗАЕС. Попри те, що усі працівники станції знають про інцидент, окупанти намагаються це всіляко приховати.

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