Украина готова к компромиссу с Польшей, однако митингующие сорвали договоренности

Глава Министерства восстановления Сергей Деркач. Фото: Укринформ

Украина наработала компромиссы с Польшей по снятию блокировки границ. Тем не менее, польские митингующие сорвали договоренности.

Об этом рассказал заместитель главы Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

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Деркач отметил, что польские перевозчики хотят, чтобы для украинских водителей была восстановлена система разрешений.

"Протестующие говорят, что их не устраивает, что украинцы будут ездить в Польшу. Поляки ведь раньше работали на Украину, Беларусь и РФ, а две страны для них сейчас закрыты, поэтому они экономически страдают и хотят увеличивать количество перевозок в Украину. А для этого им нужно искусственно уменьшить количество украинцев", — добавил Деркач.

Ранее мы сообщали, что на польской границе вблизи пункта пропуска "Корчева — Краковец" 23 ноября умер еще один украинский водитель грузовика. Что стало причиной смерти неизвестно.

Напоминаем, что на сегодня на польской границе заблокировано около 2 600 украинских грузовиков. Самая большая очередь фур собралась возле пункта пропуска "Краковец".