Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Украина готова к компромиссу с Польшей, однако митингующие сорвали договоренности arrow

Украина готова к компромиссу с Польшей, однако митингующие сорвали договоренности

23 ноября 2023 11:57
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Украина готова к компромиссу с Польшей, однако митингующие сорвали договоренности
Глава Министерства восстановления Сергей Деркач. Фото: Укринформ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Украина наработала компромиссы с Польшей по снятию блокировки границ. Тем не менее, польские митингующие сорвали договоренности.

Об этом рассказал заместитель главы Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

Читайте также:

Митингующие сорвали договоренности между Польшей и Украиной

Деркач отметил, что польские перевозчики хотят, чтобы для украинских водителей была восстановлена система разрешений.

"Протестующие говорят, что их не устраивает, что украинцы будут ездить в Польшу. Поляки ведь раньше работали на Украину, Беларусь и РФ, а две страны для них сейчас закрыты, поэтому они экономически страдают и хотят увеличивать количество перевозок в Украину. А для этого им нужно искусственно уменьшить количество украинцев", — добавил Деркач.

Ранее мы сообщали, что на польской границе вблизи пункта пропуска "Корчева — Краковец" 23 ноября умер еще один украинский водитель грузовика. Что стало причиной смерти неизвестно.

Напоминаем, что на сегодня на польской границе заблокировано около 2 600 украинских грузовиков. Самая большая очередь фур собралась возле пункта пропуска "Краковец".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Боль, смерть и слезы: Бадоев показал чувствительное кино о вторжении РФ - 80x80

Боль, смерть и слезы: Бадоев показал чувствительное кино о вторжении РФ

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

18:20 В Одесской области появится новая трасса — детали

Актуальное по теме