Україна готова до компромісу з Польщею, проте мітингарі зірвали домовленості

Очільник Міністерства відновлення Сергій Деркач. Фото: Укрінформ

Україна напрацювала компроміси з Польщею щодо зняття блокування кордонів. Тим не менш, польські мітингарі зірвали домовленості.

Про це розповів заступник голови Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

Читайте також:

Мітингувальники зірвали домовленості між Польщею та Україною

Деркач зазначив, що польські перевізники хочуть, щоб для українських водіїв була відновлена система дозволів.

"Протестувальники кажуть, що їх не влаштовує, що українці їздитимуть до Польщі. Адже поляки раніше працювали на Україну, Білорусь та РФ, а дві країни для них зараз зачинені, тому вони економічно страждають і хочуть збільшувати кількість перевезень до України. А для цього їм треба штучно зменшити кількість українців", — додав Деркач.

Раніше ми повідомляли, що на польському кордоні поблизу пункту пропуску "Корчова — Краківець" 23 листопада помер ще один український водій вантажівки. Що стало причиною смерті наразі невідомо.

Нагадуємо, що станом на зараз на польському кордоні заблоковано близько 2 600 українських вантажівок. Найбільша черга фур зібралася біля пункту пропуску "Краківець".