Украина передаст США список с целями на территории России для поражения

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Фото: president.gov.ua

Украина готовит список целей на территории России для ударов, чтобы представить чиновникам национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. Если Вашингтон снимет ограничения на использование американского оружия, защитники смогут их поразить.

Об этом сообщает Politico.

Читайте также:

Список целей на территории России для поражения

В материале говорится, что Украина использует этот список как еще одну попытку убедить Штаты снять ограничения использования американского оружия против российских оккупантов.

Источники Politico, знакомые с действиями Украины, заявили, что министр обороны Рустем Умеров и руководитель ОП Андрей Ермак уже на этой неделе посетят Вашингтон. По всей вероятности, они передадут список во время переговоров.

США уже несколько месяцев утверждают, что снятие ограничений не окажет стратегического влияния на войну, поскольку Россия отодвинула свои ключевые цели, в частности авиацию, от границы, сделав их недостижимыми. Однако Украина определила несколько важных целей, которые можно достичь американским оружием.

"Не должно быть никаких ограничений на номенклатуру вооружений для Украины, а террористы таких ограничений не имеют. Защитники жизни не должны сталкиваться с любыми ограничениями на оружие", — подчеркнул Президент Украины Владимир Зеленский 26 августа.

В то же время американские чиновники отмечают, что у Украины нет достаточного количества ракетных систем для таких атак, кроме того, США имеют ограниченный запас ракет ATACMS.