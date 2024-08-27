Україна передасть США список з цілями на території Росії для ураження

Президент України Володимир Зеленський та Президент США Джо Байден. Фото: president.gov.ua

Україна готує список цілей на території Росії для ударів, щоб представити високопосадовцям національної безпеки Сполучених Штатів Америки. Якщо Вашингтон зніме обмеження на використання американської зброї, захисники зможуть їх уразити.

Про це повідомляє Politico.

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У матеріалі йдеться, що Україна використає цей список як ще одну спробу переконати Штати зняти обмеження на використання американської зброї проти російських окупантів.

Джерела Politico, які знайомі з діями України, заявили, що міністр оборони Рустем Умєров та керівник ОП Андрій Єрмак вже цього тижня відвідають Вашингтон. Ймовірно, вони передадуть список під час переговорів.

США вже кілька місяців стверджують, що зняття обмежень не матиме стратегічного впливу на війну, оскільки Росія відсунула свої ключові цілі, зокрема авіацію, від кордону, зробивши їх недосяжними. Однак Україна визначила декілька важливих цілей, яких можна досягти американською зброєю.

"Не повинно бути жодних обмежень на номенклатуру озброєнь для України, а терористи таких обмежень не мають. Захисники життя не повинні стикатися з будь-якими обмеженнями на зброю", — наголосив Президент України Володимир Зеленський 26 серпня.

Водночас американські чиновники зазначають, що Україна не має достатньої кількості ракетних систем для таких атак, крім того, США мають обмежений запас ракет ATACMS.