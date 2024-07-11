Журналисты Bloomberg сообщили, что Украина созовет второй Саммит мира к ноябрю

Участники Саммита мира. Фото: Reuters

В июне состоялся Саммит мира в Швейцарии с участием 93 стран мира. В преддверии выборов в Соединенных Штатах Америки осенью Украина стремится провести вторую такую конференцию, но уже с участием России.

Об этом пишет Bloomberg.

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Второй саммит мира

В материале говорится, что Украина хочет созвать вторую встречу для достижения мирного урегулирования войны до выборов в США в ноябре, но в этот раз с участием России. В прошлый раз Россия не была приглашена, участие приняли 93 страны.

"Попытка Киева привлечь внимание ключевых стран Глобального Юга потерпела неудачу, поскольку некоторые из них отказались подписывать итоговое заявление", — отмечает издание.

Как известно, среди них был Китай: страна не присоединилась к встрече в Швейцарии, настаивая, что Россия должна быть частью переговоров. Тогда КНР вместе с Бразилией выдвинули свои предложения по прекращению войны в Украине.

Журналисты считают, что попытки организовать второй саммит накануне выборов в США указывает на безотлагательность, поскольку есть угроза возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Ранее он выступал против продолжения военной поддержки со стороны США.

Прежде чем взаимодействовать с Россией, Украина хотела использовать конференцию как путь к достижению общего согласия относительно ряда принципов, которые легли бы в основу справедливого мира. Несколько чиновников из западных стран рассказали, что второй саммит должен быть тщательно организован, с четко определенными целями и управляемыми ожиданиями.

Напомним, правительство Венгрии рассматривает возможный возврат бывшего президента США Дональда Трампа как потенциальную возможность для обеспечения мира в Украине. Страна хочет остановить войну посредством "мирных переговоров".

Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин ждут переговоров России и Украины в текущем году. Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал Европу запустить мирную инициативу.