Журналісти Bloomberg повідомили, що Україна скличе другий Саміт миру до листопада

Учасники Саміту миру. Фото: Reuters

У червні відбувся Саміт миру у Швейцарії за участі 93 країн світу. Напередодні виборів у Сполучених Штатах Америки восени Україна прагне провести другу таку конференцію, але вже з участю Росії.

Про це пише Bloomberg.

Читайте також:

Другий саміт миру

У матеріалі йдеться, що Україна хоче скликати другу зустріч для досягнення мирного врегулювання війни до виборів у США в листопаді, але цього разу за участю Росії. Минулого разу Росія не була запрошена, участь взяли 93 країни.

"Спроба Києва привернути увагу ключових країн Глобального Півдня зазнала невдачі, оскільки деякі з них відмовилися підписувати підсумкову заяву", — зазначає видання.

Як відомо, серед них був також Китай: країна не приєдналася до зустрічі у Швейцарії, наполягаючи, що Росія повинна бути частиною переговорів. Тоді КНР разом з Бразилією висунули власні пропозиції щодо припинення війни в Україні.

Журналісти вважають, що спроби організувати другий саміт напередодні виборів у США вказує невідкладність, оскільки є загроза повернення Дональда Трампа до Білого дому. Раніше він виступав проти продовження військової підтримки з боку США.

Перш ніж взаємодіяти з Росією, Україна хотіла використати конференцію, як шлях до досягнення загальної згоди щодо низки принципів, які б лягли в основу справедливого миру. Декілька посадовців із західних країн розповіли, що другий саміт має бути ретельно організований, з чітко визначеною метою і керованими очікуваннями.

Нагадаємо, уряд Угорщини розглядає можливе повернення колишнього президента США Дональда Трампа як потенційну можливість для забезпечення миру в Україні. Країна хоче зупинити війну за допомогою "мирних переговорів".

Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путін та китайський лідер Сі Цзиньпін чекають переговорів Росії і України цього року. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан закликав Європу запустити мирну ініціативу.