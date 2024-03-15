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Украина имеет план "Б", если США откажут в помощи

15 марта 2024 17:15
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Украина имеет план "Б", если США откажут в помощи
Конгресс США. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

У Украины есть план "Б" на случай, если Конгресс Соединенных Штатов не примет решения о военной помощи нашему государству. Тем не менее правительство надеется на положительное решение американцев.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в пятницу, 15 марта.

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Марченко объяснил, что в случае отказа американцев Украина будет просить страны-члены "Большой семерки" или Северной Европы увеличить размер вкладов.

"Мы всегда надеемся на лучшее решение вопроса с точки зрения наших интересов, и мы надеемся, что в нижней палате (Конгресса) решение будет найдено. И сейчас для этого есть основания", — добавил он.

Напомним, Столтенберг заявил, что в настоящее время в Украине существует дефицит боеприпасов. Он подчеркнул, что союзники в Альянсе должны срочно увеличить поставки военной помощи.

Незадолго до этого Байден оценил выделенную США помощь Украине как "недостаточную".

США
война
военная помощь
Украина
Европа

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