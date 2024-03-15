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Україна має план "Б", якщо США відмовлять у допомозі

15 березня 2024 17:15
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Україна має план "Б", якщо США відмовлять у допомозі
Конгрес США. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Україна має план "Б" на випадок, якщо Конгрес Сполучених Штатів не ухвалить рішення про військову допомогу нашій державі. Тим не менш, уряд сподівається на позитивне рішення американців.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко у п'ятницю, 15 березня.

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Марченко пояснив, що у разі відмови американців Україна проситиме країни-члени "Великої сімки" або Північної Європи збільшити розмір внесків.

"Ми завжди сподіваємося на найкраще вирішення питання з точки зору наших інтересів, і ми сподіваємося, що в нижній палаті (Конгресу) рішення буде знайдено. І зараз для цього є підстави", — додав він.

Нагадаємо, Столтенберг заявив, що наразі в Україні існує дефіцит боєприпасів. Він наголосив, що союзники в Альянсі повинні терміново збільшити постачання військової допомоги. 

Незадовго до цього Байден оцінив виділену США допомогу Україні як "недостатню".

США
війна
військова допомога
Україна
Європа

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