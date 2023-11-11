Украина может ударить по нефтегазовой инфраструктуре РФ, — Минэнерго

Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: Энергоатом

Министр энергетики Герман Галущенко заявил о возможных атаках со стороны Украины по российской нефтегазовой инфраструктуре. Это произойдет при условии, что РФ усилит свои обстрелы энергосистемы Украины этой зимой.

Об этом сообщил в интервью Politico Герман Галущенко.

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Герман Галущенко в Вашингтоне отметил, что Россия регулярно осуществляет кибератаки на электросети Украины. Вероятно, этой зимой Москва усилит физические атаки, когда придет холод и люди будут больше нуждаться в энергии для отопления своих домов.

У Галущенко спросили, могут ли слова президента Владимира Зеленского об "ответе", если Россия усилит атаки, означать нацеливание Украины на нефтегазовую инфраструктуру России. По мнению министра, такие "атаки-ответы" были бы справедливыми в сторону РФ.

"Отвечая (на атаку России), мы ответим тем же подходом, атакуя их энергетическую инфраструктуру. Атаки на инфраструктуру не будут столь критичными для цен, особенно когда вы говорите о газе и нефти. Я имею в виду, что топливо можно купить не только в России. Я уверен, что мир мог бы справиться", — подчеркнул Галущенко.

Напомним, Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Россия в течение последних трех недель атаковала энергетическую инфраструктуру Украины 60 раз. Для обстрелов враг применял разные виды вооружения.

Также мы писали, что поступления в бюджет Российской Федерации от газа и нефти в октябре удвоились по сравнению с сентябрем. Ценовой потолок, введенный странами G7, по факту не соблюдается.