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Україна може вдарити по нафтогазовій інфраструктурі РФ, — Міненерго

11 листопада 2023 07:20
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Україна може вдарити по нафтогазовій інфраструктурі РФ, — Міненерго
Міністр енергетики Герман Галущенко. Фото: Енергоатом
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив про можливі атаки з боку України по російській нафтогазовій інфраструктурі. Це станеться за умови, якщо РФ посилить свої обстріли енергосистеми України цієї зими.

Про це повідомив в інтерв'ю Politico Герман Галущенко.

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Можливі атаки російської нафтогазової енергетики

Герман Галущенко у Вашингтоні зазначив, що Росія регулярно здійснює кібератаки на електромережі України. Ймовірно, цієї зими Москва посилить фізичні атаки, коли настане холод і люди більше потребуватимуть енергії для опалення своїх будинків.

У Галущенка запитали, чи можуть слова президента Володимира Зеленського про "відповідь", якщо Росія посилить атаки, означати націлювання України на нафтогазову інфраструктуру Росії. На думку міністра, такі "атаки-відповіді" були б справедливими у бік РФ.

"Відповідаючи (на атаку Росії), ми відповімо тим же підходом, атакуючи їхню енергетичну інфраструктуру. Атаки на інфраструктуру не будуть настільки критичними для цін, особливо коли ви говорите про газ і нафту. Я маю на увазі, що паливо можна купити не тільки в Росії. Я впевнений, що світ міг би впоратися", — наголосив Галущенко.

Нагадаємо, Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Росія протягом останніх трьох тижнів атакувала енергетичну інфраструктуру України 60 разів. Для обстрілів ворог застосовував різні види озброєння.

Також ми писали, що надходження до бюджету Російської Федерації від газу та нафти у жовтні подвоїлися, порівняно з вереснем. Цінова стеля, введена країнами G7, за фактом не дотримується.

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