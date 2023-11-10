Украина получит от Эстонии и Исландии новую военную помощь

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Фото: PAP

Украина получит новую военную помощь от Эстонии и Исландии. К тому же в этом участвовала также Германия.

Об этом сообщает Минобороны Эстонии.

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"Сила сотрудничества в действии", — говорится в сообщении.

Эстония и Исландия отправили в Украину очередной военный полевой госпиталь. К тому же страна получит транспортные средства, которые подарила Германия.

Военная помощь для Украины. Фото: twitter.com/MoD_Estonia

Военная помощь для Украины. Фото: twitter.com/MoD_Estonia

Военная помощь для Украины. Фото: twitter.com/MoD_Estonia

Пост Минобороны Эстонии. Фото: скриншот

Напомним, Украина заключила соглашение с дочерним предприятием французской компании Cybergun, Verney-Carron по поводу покупки значительного количества военного вооружения. Это явилось беспрецедентным заказом производителя.

Также мы писали, что руководители министерств и департаментов США написали обращение лидерам Конгресса с просьбой профинансировать помощь Украине на 11,8 миллиарда долларов. Это сумма по дополнительному бюджетному запросу Джо Байдена.