Украина получит от Эстонии и Исландии новую военную помощь
Украина получит новую военную помощь от Эстонии и Исландии. К тому же в этом участвовала также Германия.
Об этом сообщает Минобороны Эстонии.
Военная помощь для Украины
"Сила сотрудничества в действии", — говорится в сообщении.
Эстония и Исландия отправили в Украину очередной военный полевой госпиталь. К тому же страна получит транспортные средства, которые подарила Германия.
Напомним, Украина заключила соглашение с дочерним предприятием французской компании Cybergun, Verney-Carron по поводу покупки значительного количества военного вооружения. Это явилось беспрецедентным заказом производителя.
Также мы писали, что руководители министерств и департаментов США написали обращение лидерам Конгресса с просьбой профинансировать помощь Украине на 11,8 миллиарда долларов. Это сумма по дополнительному бюджетному запросу Джо Байдена.
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