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Україна отримає від Естонії та Ісландії нову військову допомогу

10 листопада 2023 17:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Україна отримає від Естонії та Ісландії нову військову допомогу
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Фото: PAP
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Україна отримає нову військову допомогу від Естонії та Ісландії. До того ж у цьому взяла участь також Німеччина.

Про це повідомляє Міноборони Естонії.

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"Сила співпраці в дії", — йдеться в повідомленні.

Естонія та Ісландія відправили в Україну черговий військовий польовий госпіталь. До того ж країна отримає транспортні засоби, які подарувала Німеччина.

Нова військова допомога для України
Військова допомога для України. Фото: twitter.com/MoD_Estonia
Нова військова допомога для України
Військова допомога для України. Фото: twitter.com/MoD_Estonia
Нова військова допомога для України
Військова допомога для України. Фото: twitter.com/MoD_Estonia
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Допис Міноборони Естонії. Фото: скриншот

Нагадаємо, Україна уклала угоду з дочірнім підприємством французької компанії Cybergun, Verney-Carron щодо купівлі значної кількості військового озброєння. Це стало безпрецедентним замовленням виробника.

Також ми писали, що очільники міністерств та департаментів США написали звернення до лідерів Конгресу з проханням профінансувати допомогу Україні на 11,8 мільярда доларів. Це сума з додаткового бюджетного запиту Джо Байдена. 

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