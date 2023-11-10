Україна отримає від Естонії та Ісландії нову військову допомогу
Україна отримає нову військову допомогу від Естонії та Ісландії. До того ж у цьому взяла участь також Німеччина.
Про це повідомляє Міноборони Естонії.
Військова допомога для України
"Сила співпраці в дії", — йдеться в повідомленні.
Естонія та Ісландія відправили в Україну черговий військовий польовий госпіталь. До того ж країна отримає транспортні засоби, які подарувала Німеччина.
Нагадаємо, Україна уклала угоду з дочірнім підприємством французької компанії Cybergun, Verney-Carron щодо купівлі значної кількості військового озброєння. Це стало безпрецедентним замовленням виробника.
Також ми писали, що очільники міністерств та департаментів США написали звернення до лідерів Конгресу з проханням профінансувати допомогу Україні на 11,8 мільярда доларів. Це сума з додаткового бюджетного запиту Джо Байдена.
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