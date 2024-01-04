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Украина получила новую военную помощь от Германии — в перечне есть Skynex

4 января 2024 21:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украина получила новую военную помощь от Германии — в перечне есть Skynex
Зенитная система Skynex. Фото: rheinmetall.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 4 января, Германия обновила список переданной военной помощи для Украины. Киев получил новую зенитную систему Skynex.

Об этом сообщает правительство Германии.

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Германия передала новую зенитную самоходную установку Skynex вместе с боеприпасами. Также Украина получила дополнительные ракеты к системам ПВО Patriot и IRIS-T SLM, а также боеприпасы к Leorard 2A6.

Берлин также передал Киеву:

  • десять БМП Marder;
  • две РЛС TRML-4D;
  • 9080 боеприпасов 155 мм;
  • два танка для разминирования WISENT;
  • танк-мостоукладчик Biber;
  • 3 350 боевых касок;
  • 30 систем обнаружения дронов;
  • десять наземных смотровых РЛС GO1;
  • десять грузовиков Zetros;
  • три тягача 8x8 HX81 и полуприцеп;
  • 34 других транспортных средств;
  • 305 штурмовых винтовок МК 556;
  • 0,75 млн патронов;
  • 1 152 зимних маскировочных сеток.

В будущем Германия передаст Украине:

  • четыре зенитно-ракетных комплекса IRIS-T SLM;
  • систему ПВО Skynex с боеприпасами к ней;
  • 20 систем обнаружения беспилотников;
  • 26 850 боевых шлемов;
  • 41 грузовиков Mercedes;
  • 4 695 штурмовых винтовок MK 556;
  • 0,45 млн боеприпасов для огнестрельного оружия;
  • 8 000 противотанковых мин.

Напомним, глава комитета немецкого Бундестага по вопросам обороны Мари Агнесс Штрак-Циммерманн призвала передать дальнобойные ракеты Taurus для Украины. Это заявление прозвучало после российской массированной атаки.

Также мы писали, что немецкий банк KfW выделит более 24 миллионов евро для восстановления и укрепления энергетической инфраструктуры в Украине. При этом Укрэнерго и KfW уже заключили соответствующее соглашение.

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