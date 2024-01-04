Украина получила новую военную помощь от Германии — в перечне есть Skynex

Зенитная система Skynex. Фото: rheinmetall.com

Сегодня, 4 января, Германия обновила список переданной военной помощи для Украины. Киев получил новую зенитную систему Skynex.

Об этом сообщает правительство Германии.

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Германия передала новую зенитную самоходную установку Skynex вместе с боеприпасами. Также Украина получила дополнительные ракеты к системам ПВО Patriot и IRIS-T SLM, а также боеприпасы к Leorard 2A6.

Берлин также передал Киеву:

десять БМП Marder;

две РЛС TRML-4D;

9080 боеприпасов 155 мм;

два танка для разминирования WISENT;

танк-мостоукладчик Biber;

3 350 боевых касок;

30 систем обнаружения дронов;

десять наземных смотровых РЛС GO1;

десять грузовиков Zetros;

три тягача 8x8 HX81 и полуприцеп;

34 других транспортных средств;

305 штурмовых винтовок МК 556;

0,75 млн патронов;

1 152 зимних маскировочных сеток.

В будущем Германия передаст Украине:

четыре зенитно-ракетных комплекса IRIS-T SLM;

систему ПВО Skynex с боеприпасами к ней;

20 систем обнаружения беспилотников;

26 850 боевых шлемов;

41 грузовиков Mercedes;

4 695 штурмовых винтовок MK 556;

0,45 млн боеприпасов для огнестрельного оружия;

8 000 противотанковых мин.

Напомним, глава комитета немецкого Бундестага по вопросам обороны Мари Агнесс Штрак-Циммерманн призвала передать дальнобойные ракеты Taurus для Украины. Это заявление прозвучало после российской массированной атаки.

Также мы писали, что немецкий банк KfW выделит более 24 миллионов евро для восстановления и укрепления энергетической инфраструктуры в Украине. При этом Укрэнерго и KfW уже заключили соответствующее соглашение.