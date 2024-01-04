Украина получила новую военную помощь от Германии — в перечне есть Skynex
Сегодня, 4 января, Германия обновила список переданной военной помощи для Украины. Киев получил новую зенитную систему Skynex.
Об этом сообщает правительство Германии.
Военная помощь для Украины
Германия передала новую зенитную самоходную установку Skynex вместе с боеприпасами. Также Украина получила дополнительные ракеты к системам ПВО Patriot и IRIS-T SLM, а также боеприпасы к Leorard 2A6.
Берлин также передал Киеву:
- десять БМП Marder;
- две РЛС TRML-4D;
- 9080 боеприпасов 155 мм;
- два танка для разминирования WISENT;
- танк-мостоукладчик Biber;
- 3 350 боевых касок;
- 30 систем обнаружения дронов;
- десять наземных смотровых РЛС GO1;
- десять грузовиков Zetros;
- три тягача 8x8 HX81 и полуприцеп;
- 34 других транспортных средств;
- 305 штурмовых винтовок МК 556;
- 0,75 млн патронов;
- 1 152 зимних маскировочных сеток.
В будущем Германия передаст Украине:
- четыре зенитно-ракетных комплекса IRIS-T SLM;
- систему ПВО Skynex с боеприпасами к ней;
- 20 систем обнаружения беспилотников;
- 26 850 боевых шлемов;
- 41 грузовиков Mercedes;
- 4 695 штурмовых винтовок MK 556;
- 0,45 млн боеприпасов для огнестрельного оружия;
- 8 000 противотанковых мин.
Напомним, глава комитета немецкого Бундестага по вопросам обороны Мари Агнесс Штрак-Циммерманн призвала передать дальнобойные ракеты Taurus для Украины. Это заявление прозвучало после российской массированной атаки.
Также мы писали, что немецкий банк KfW выделит более 24 миллионов евро для восстановления и укрепления энергетической инфраструктуры в Украине. При этом Укрэнерго и KfW уже заключили соответствующее соглашение.
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