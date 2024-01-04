Україна отримала нову військову допомогу від Німеччини — у переліку є Skynex

Зенітна система Skynex. Фото: rheinmetall.com

Сьогодні, 4 січня, Німеччина оновила список переданої військової допомоги для України. Київ отримав нову зенітну систему Skynex.

Про це повідомляє уряд Німеччини.

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Німеччина передала нову зенітну самохідну установку Skynex разом із боєприпасами. Також Україна отримала додаткові ракети до систем ППО Patriot та IRIS-T SLM, а також боєприпаси до Leorard 2A6.

Берлін також передав Києву:

десять БМП Marder;

дві РЛС TRML-4D;

9 080 боєприпасів 155 мм;

два танки для розмінування WISENT;

танк-мостоукладач Biber;

3 350 бойових касок;

30 систем виявлення дронів;

десять наземних оглядових РЛС GO1;

десять вантажівок Zetros;

три тягачі 8x8 HX81 і напівпричіп;

34 інших транспортних засоби;

305 штурмових гвинтівок МК 556;

0,75 млн патронів;

1 152 зимових маскувальних сіток.

У майбутньому Німеччина передасть для України:

чотири зенітно-ракетних комплекси IRIS-T SLM;

систему ППО Skynex з боєприпасами до неї;

20 систем виявлення безпілотників;

26 850 бойових шоломів;

41 вантажівок Mercedes;

4 695 штурмових гвинтівок MK 556;

0,45 млн боєприпасів для вогнепальної зброї;

8 000 протитанкових мін.

Нагадаємо, голова комітету німецького Бундестагу з питань оборони Марі Агнес Штрак-Циммерманн закликала передати далекобійні ракети Taurus для України. Ця заява прозвучала після російської масованої атаки.

Також ми писали, що німецький банк KfW виділить понад 24 мільйони євро для відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури в Україні. При цьому Укренерго та KfW вже уклали відповідну угоду.