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Украина перехватила инициативу в Черном море, — The Wall Street

20 сентября 2023 18:37
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Украина перехватила инициативу в Черном море, — The Wall Street
Поврежденный крейсер РФ "Москва" из-за атак ВСУ. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Используя инновационные атаки Украине удалось перехватить инициативу в Черном море. Об этом свидетельствует восстановление движений коммерческих кораблей из главного порта страны — Одессы.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

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Украина перехватила инициативу в Черном море

В издании отмечают, что благодаря атакам морских дронов и ракет Украина подорвала "хваленное военно-морское превосходство России", флот которой понес большие потери. В свою очередь, это заметно изменило баланс сил в Черном море.

Кроме того, ситуацию для Кремля осложняет и то, что РФ не может доставить в Черное море корабли из других флотов. Все потому, что Турция, согласно Конвенции Монтре, закрыла Босфорский пролив для россиян.

Напомним, в Черном море увеличилось количество вражеских кораблей. Кроме того, враг вывел на боевое дежурство ракетоноситель, снаряженный "Калибрами".

Добавим, россияне пытаются максимально сохранить свой военный потенциал в Черном море, постоянно перемещая корабли в разные пункты базирования. Однако "укрывательство" на Азове не поможет, а наоборот усложнит работу флота из-за мелководья.

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