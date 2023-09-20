Україна перехопила ініціативу в Чорному морі, — The Wall Street

Пошкоджений крейсер РФ "Москва" через атаки ЗСУ. Фото: google

Використовуючи інноваційні атаки, Україні вдалось перехопити ініціативу в Чорному морі. Про це свідчить відновлення рухів комерційних кораблів з головного порту країни — Одеси, водночас.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

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У виданні зазначають, що завдяки атакам морських дронів та ракет Україна підірвала "хвалену військову-морську перевагу Росії", флот якої зазнав великих втрат. Своєю чергою, це помітно змінило баланс сил у Чорному морі.

Окрім цього, ситуацію для Кремля ускладнює й те, що РФ не може доправити до Чорного моря кораблі з інших флотів. Все тому, що Туреччина, згідно з Конвенцією Монтре, закрила Босфорську протоку для росіян.

Нагадаємо, в Чорному морі збільшилась кількість ворожих кораблів. Крім того, ворог вивів на бойове чергування ракетоносій, споряджений "Калібрами".

Додамо, росіяни намагаються максимально зберегти свій військовий потенціал в Чорному морі, постійно переміщуючи кораблі у різні пункти базування. Проте "переховування" на Азові не допоможе, а навпаки ускладнить роботу флоту через мілководдя.