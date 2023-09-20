Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Україна перехопила ініціативу в Чорному морі, — The Wall Street arrow

Україна перехопила ініціативу в Чорному морі, — The Wall Street

20 вересня 2023 18:37
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Україна перехопила ініціативу в Чорному морі, — The Wall Street
Пошкоджений крейсер РФ "Москва" через атаки ЗСУ. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Використовуючи інноваційні атаки, Україні вдалось перехопити ініціативу в Чорному морі. Про це свідчить відновлення рухів комерційних кораблів з головного порту країни — Одеси, водночас.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

Читайте також:

Україна перехопила ініціативу в Чорному морі

У виданні зазначають, що завдяки атакам морських дронів та ракет Україна підірвала "хвалену військову-морську перевагу Росії", флот якої зазнав великих втрат. Своєю чергою, це помітно змінило баланс сил у Чорному морі. 

Окрім цього, ситуацію для Кремля ускладнює й те, що РФ не може доправити до Чорного моря кораблі з інших флотів. Все тому, що Туреччина, згідно з Конвенцією Монтре, закрила Босфорську протоку для росіян. 

Нагадаємо, в Чорному морі збільшилась кількість ворожих кораблів. Крім того, ворог вивів на бойове чергування ракетоносій, споряджений "Калібрами". 

Додамо, росіяни намагаються максимально зберегти свій військовий потенціал в Чорному морі, постійно переміщуючи кораблі у різні пункти базування. Проте "переховування" на Азові не допоможе, а навпаки ускладнить роботу флоту через мілководдя. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз