Украина под угрозой вражеской атаки — воздушная тревога раздается в ряде регионов
2 января 2024 02:15
Воздушная тревога 2 января
Воздушная тревога, 2 января, охватила половину областей Украины. Есть угроза применения вражеских беспилотников.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
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Движение ударных БпЛА:
1. Несколько групп БПЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северо-западный.
2. Группы БПЛА в Новоукраинском районе Кировоградской области, курс западный.
3. БпЛА на границе Винницкой/Киевской/Черкасской областей, курс западный.
4. БПЛА на границе Полтавской и Черниговской области, курс западный.
5. БпЛА в южной части Полтавщины, курс западный/северо-западный.
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