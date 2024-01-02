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Украина под угрозой вражеской атаки — воздушная тревога раздается в ряде регионов

2 января 2024 02:15
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Украина под угрозой вражеской атаки — воздушная тревога раздается в ряде регионов
Воздушная тревога 2 января
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Воздушная тревога, 2 января, охватила половину областей Украины. Есть угроза применения вражеских беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Движение ударных БпЛА:
1. Несколько групп БПЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северо-западный.
2. Группы БПЛА в Новоукраинском районе Кировоградской области, курс западный.
3. БпЛА на границе Винницкой/Киевской/Черкасской областей, курс западный.
4. БПЛА на границе Полтавской и Черниговской области, курс западный.
5. БпЛА в южной части Полтавщины, курс западный/северо-западный.

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