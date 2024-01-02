Украина под угрозой вражеской атаки — воздушная тревога раздается в ряде регионов

Воздушная тревога 2 января

Воздушная тревога, 2 января, охватила половину областей Украины. Есть угроза применения вражеских беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Движение ударных БпЛА:

1. Несколько групп БПЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северо-западный.

2. Группы БПЛА в Новоукраинском районе Кировоградской области, курс западный.

3. БпЛА на границе Винницкой/Киевской/Черкасской областей, курс западный.

4. БПЛА на границе Полтавской и Черниговской области, курс западный.

5. БпЛА в южной части Полтавщины, курс западный/северо-западный.