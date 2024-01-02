Україна під загрозою ворожої атаки — повітряна тривога лунає у низці регіонів

Повітряна тривога 2 січня

Повітряна тривога, 2 січня, охопила половину областей України. Є загроза застосування ворожих безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також:

Рух ударних БпЛА:

1. Декілька груп БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північно-західний.

2. Групи БпЛА в Новоукраїнському районі Кіровоградської області, курс західний.

3. БпЛА на межі Вінницької/Київської/Черкаської областей, курс західний.

4. БпЛА на межі Полтавської та Чернігівської області, курс західний.

5. БпЛА в південній частині Полтавщини, курс західний/північно-західний.

