Украина вернула домой тела еще 50 погибших воинов

Прощание с украинским защитником. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Сегодня, 27 октября, Украина вернула тела 50 погибших защитников нашего государства. Это удалось сделать благодаря проведенным мероприятиям украинской стороны.

Об этом сообщила пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

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Процесс возвращения военных

"Вооруженные Силы Украины обеспечат надлежащую и безопасную перевозку репатриированных для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам с целью организации и проведения следственных действий и судебных экспертиз", — говорится в сообщении.

Кем осуществлялась реализация мероприятия

В возвращении тел павших бойцов участвовали:

Координационный штаб по обращению с военнопленными;

Объединенный центр при СБ Украины,

МВД Украины (Секретариат Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах),

ВС Украины (ЦУ ЦВД),

ГУ ГСЧС Украины в Сумской области,

ГНС Украины,

другие представительства структур сектора безопасности и обороны Украины;

представители Международного Комитета Красного Креста.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными

Напомним, ранее на линии фронта погиб волонтер-парамедик, приехавший из Дании помогать Украине в войне с РФ. Оскар Александер Коксвик Йоганссон отдал свою жизнь, спасая от российских обстрелов других людей.