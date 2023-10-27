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Украина вернула домой тела еще 50 погибших воинов

27 октября 2023 13:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Украина вернула домой тела еще 50 погибших воинов
Прощание с украинским защитником. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сегодня, 27 октября, Украина вернула тела 50 погибших защитников нашего государства. Это удалось сделать благодаря проведенным мероприятиям украинской стороны.

Об этом сообщила пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

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Процесс возвращения военных

"Вооруженные Силы Украины обеспечат надлежащую и безопасную перевозку репатриированных для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам с целью организации и проведения следственных действий и судебных экспертиз", — говорится в сообщении.

Кем осуществлялась реализация мероприятия

В возвращении тел павших бойцов участвовали:

  • Координационный штаб по обращению с военнопленными;
  • Объединенный центр при СБ Украины,
  • МВД Украины (Секретариат Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах),
  • ВС Украины (ЦУ ЦВД),
  • ГУ ГСЧС Украины в Сумской области,
  • ГНС Украины,
  • другие представительства структур сектора безопасности и обороны Украины;
  • представители Международного Комитета Красного Креста.
погибшие военные на войне
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными

Напомним, ранее на линии фронта погиб волонтер-парамедик, приехавший из Дании помогать Украине в войне с РФ. Оскар Александер Коксвик Йоганссон отдал свою жизнь, спасая от российских обстрелов других людей.

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