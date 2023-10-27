Украина вернула домой тела еще 50 погибших воинов
Сегодня, 27 октября, Украина вернула тела 50 погибших защитников нашего государства. Это удалось сделать благодаря проведенным мероприятиям украинской стороны.
Об этом сообщила пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
Процесс возвращения военных
"Вооруженные Силы Украины обеспечат надлежащую и безопасную перевозку репатриированных для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам с целью организации и проведения следственных действий и судебных экспертиз", — говорится в сообщении.
Кем осуществлялась реализация мероприятия
В возвращении тел павших бойцов участвовали:
- Координационный штаб по обращению с военнопленными;
- Объединенный центр при СБ Украины,
- МВД Украины (Секретариат Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах),
- ВС Украины (ЦУ ЦВД),
- ГУ ГСЧС Украины в Сумской области,
- ГНС Украины,
- другие представительства структур сектора безопасности и обороны Украины;
- представители Международного Комитета Красного Креста.
Напомним, ранее на линии фронта погиб волонтер-парамедик, приехавший из Дании помогать Украине в войне с РФ. Оскар Александер Коксвик Йоганссон отдал свою жизнь, спасая от российских обстрелов других людей.
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