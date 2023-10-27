Україна повернула додому тіла ще 50 загиблих воїнів

Прощання з українським захисником. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Сьогодні, 27 жовтня, Україна повернула тіла 50 загиблих захисників нашої держави. Це вдалося зробити завдяки проведеним заходам української сторони.

Про це повідомила пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

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"Збройні Сили України забезпечать належне та безпечне перевезення репатрійованих для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам з метою організації і проведення слідчих дій та судових експертиз", — йдеться у повідомленні.

Ким здійснювалась реалізація заходу

У поверненні тіл полеглих бійців брали участь:

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими;

Об’єднаний центр при СБ України,

МВС України (Секретаріат Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин),

ЗС України (ЦУ ЦВС),

ГУ ДСНС України у Сумській області,

ДПС України,

інші представництва структур сектору безпеки та оборони України;

представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Скриншот допису з телеграм-каналу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Нагадаємо, раніше на лінії фронту загинув волонтер-парамедик, який приїхав з Данії допомогати Україні у війні з РФ. Оскар Александер Коксвік Йоганссон віддав своє життя, рятуючи від російського обстрілу інших людей.