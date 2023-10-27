Україна повернула додому тіла ще 50 загиблих воїнів
Сьогодні, 27 жовтня, Україна повернула тіла 50 загиблих захисників нашої держави. Це вдалося зробити завдяки проведеним заходам української сторони.
Про це повідомила пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Процес повернення військових
"Збройні Сили України забезпечать належне та безпечне перевезення репатрійованих для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам з метою організації і проведення слідчих дій та судових експертиз", — йдеться у повідомленні.
Ким здійснювалась реалізація заходу
У поверненні тіл полеглих бійців брали участь:
- Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими;
- Об’єднаний центр при СБ України,
- МВС України (Секретаріат Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин),
- ЗС України (ЦУ ЦВС),
- ГУ ДСНС України у Сумській області,
- ДПС України,
- інші представництва структур сектору безпеки та оборони України;
- представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
Нагадаємо, раніше на лінії фронту загинув волонтер-парамедик, який приїхав з Данії допомогати Україні у війні з РФ. Оскар Александер Коксвік Йоганссон віддав своє життя, рятуючи від російського обстрілу інших людей.
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