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Україна повернула додому тіла ще 50 загиблих воїнів

27 жовтня 2023 13:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Україна повернула додому тіла ще 50 загиблих воїнів
Прощання з українським захисником. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Сьогодні, 27 жовтня, Україна повернула тіла 50 загиблих захисників нашої держави. Це вдалося зробити завдяки проведеним заходам української сторони.

Про це повідомила пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

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"Збройні Сили України забезпечать належне та безпечне перевезення репатрійованих для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам з метою організації і проведення слідчих дій та судових експертиз", — йдеться у повідомленні.

Ким здійснювалась реалізація заходу

У поверненні тіл полеглих бійців брали участь:

  • Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими;
  • Об’єднаний центр при СБ України,
  • МВС України (Секретаріат Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин),
  • ЗС України (ЦУ ЦВС),
  • ГУ ДСНС України у Сумській області,
  • ДПС України,
  • інші представництва структур сектору безпеки та оборони України;
  • представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
загиблі військові на війні
Скриншот допису з телеграм-каналу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Нагадаємо, раніше на лінії фронту загинув волонтер-парамедик, який приїхав з Данії допомогати Україні у війні з РФ. Оскар Александер Коксвік Йоганссон віддав своє життя, рятуючи від російського обстрілу інших людей.

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