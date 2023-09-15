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Украина вернула тела еще 51 погибшего военнослужащего

15 сентября 2023 16:18
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Украина вернула тела еще 51 погибшего военнослужащего
Похороны военнослужащего Украины. Фото: novynarnia.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Украине удалось достичь важного успеха в процессе возвращения тел своих погибших защитников. Согласно информации от Координационного центра по вопросам взаимодействия с военнопленными, на территорию Украины вернулись останки 51 воина.

Об этом Координационный штаб по вопросам взаимодействия с военнопленными сообщил в Telegram.

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Возвращение тел погибших воинов

В сообщении указывается, что этот результат был достигнут благодаря усилиям нескольких государственных структур, включая Управление гражданско-военного взаимодействия Генерального штаба ВСУ и Управления по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах МВД.

Отметим, что за промежуток в два года удалось возвратить на родную землю 1832 павших украинских бойцов. Работы в этом направлении продолжатся, так как Украина не оставит без внимания ни одного своего героя, который пожертвовал жизнью за свободу страны.

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Сообщение про возвращение в Украину тел погибших воинов. Фото: скриншот

Напомним, в июне 11 украинских военнопленных, перевезенных из России в Венгрию, возможно попали туда через Турцию. Самолет, доставивший пленных в Будапешт, прилетел 7 июня не прямо из России, а из Турецкой Республики.

Также мы писали, что украинки, которые вернулись из российского плена, рассказали о том, как к ним относились военные РФ. Они сообщили о жестоких пытках и издевательствах со стороны россиян.

 

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