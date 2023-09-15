Україна повернула тіла ще 51 загиблого військовослужбовця

Похорон військовослужбовця України. Фото: novynarnia.com

Україні вдалося досягти важливого успіху у процесі повернення тіл своїх загиблих захисників. Згідно з інформацією Координаційного центру з питань взаємодії з військовополоненими, на територію України повернулися останки 51 воїна.

Про це Координаційний штаб з питань взаємодії з військовополоненими повідомив Telegram.

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Повернення тіл загиблих воїнів

У повідомленні зазначається, що цього результату було досягнуто завдяки зусиллям кількох державних структур, включаючи Управління цивільно-військової взаємодії Генерального штабу ЗСУ та Управління з осіб, які зникли безвісти за особливих обставин МВС.

Зазначимо, що за проміжок у два роки вдалося повернути на рідну землю 1832 полеглих українських бійців. Роботи у цьому напрямі продовжаться, оскільки Україна не залишить поза увагою жодного свого героя, який пожертвував життям за свободу країни.

Повідомлення про повернення в Україну тіл загиблих воїнів. Фото: скриншот

Нагадаємо, у червні 11 українських військовополонених, перевезених із Росії до Угорщини, можливо потрапили туди через Туреччину. Літак, який доставив полонених до Будапешту, прилетів 7 червня не прямо з Росії, а з Турецької Республіки.

Також ми писали, що українки, які повернулися з російського полону, розповіли про те, як ставилися до них військові РФ. Вони повідомили про жорстокі тортури та знущання з боку росіян.