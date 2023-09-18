Украина будет продавать военные облигации частным лицам за рубежом, — WSJ

Военные облигации Украины. Фото: Правительственный курьер

Правительство Украины пытается найти средства для оплаты запланированного увеличения военных расходов. В связи с этим она начнет лоббировать международную помощь, реструктуризировать имеющиеся долги, а также дистанционно продавать военные облигации частным лицам за рубежом.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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"Если правительство не сможет покрыть свои бюджетные дефициты, то правительство не сможет финансировать свои военные усилия", — уточнил руководитель отдела макроэкономических исследований инвесткомпании ICU Виталий Ваврищук.

Отмечается, что на этой неделе ICU запускает программу по удаленной продаже украинских государственных облигаций физическим лицам за рубежом, особенно в Западной Европе.

Ранее мы писали, что Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) передало Вооруженным силам Украины с начала войны 456 миллионов гривен. Также Агентство приобрело пакет военных облигаций на 152 миллиона гривен.

Напомним, что государственный Сбербанк еще в марте открыл продажу военных облигаций для юридических и физических лиц — резидентов Украины. В Сбери рассказали, на каких условиях продает военные облигации.