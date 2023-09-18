Украина будет продавать военные облигации частным лицам за рубежом, — WSJ
Правительство Украины пытается найти средства для оплаты запланированного увеличения военных расходов. В связи с этим она начнет лоббировать международную помощь, реструктуризировать имеющиеся долги, а также дистанционно продавать военные облигации частным лицам за рубежом.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Украина пытается найти средства на оборону
"Если правительство не сможет покрыть свои бюджетные дефициты, то правительство не сможет финансировать свои военные усилия", — уточнил руководитель отдела макроэкономических исследований инвесткомпании ICU Виталий Ваврищук.
Отмечается, что на этой неделе ICU запускает программу по удаленной продаже украинских государственных облигаций физическим лицам за рубежом, особенно в Западной Европе.
Ранее мы писали, что Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) передало Вооруженным силам Украины с начала войны 456 миллионов гривен. Также Агентство приобрело пакет военных облигаций на 152 миллиона гривен.
Напомним, что государственный Сбербанк еще в марте открыл продажу военных облигаций для юридических и физических лиц — резидентов Украины. В Сбери рассказали, на каких условиях продает военные облигации.