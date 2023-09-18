Україна продаватиме військові облігації приватним особам за кордоном, — WSJ
Уряд України намагається знайти кошти для оплати запланованого збільшення військових витрат. В зв'язку з цим вона почне лобіювати міжнародну допомогу, реструктуризувати наявні борги, а також дистанційно продавати військові облігації приватним особам за кордоном.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Україна намагається знайти кошти на оборону
"Якщо уряд не зможе покрити свої бюджетні дефіцити, то уряд не зможе фінансувати свої військові зусилля", — уточнив керівник відділу макроекономічних досліджень інвесткомпанії ICU Віталій Ваврищук.
Зазначається, що цього тижня ICU запускає програму з віддаленого продажу українських державних облігацій фізичним особам за кордоном, особливо у Західній Європі.
Раніше ми писали, що Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало Збройним силам України з початку війни 456 мільйонів гривень. Також Агентство придбало пакет військових облігацій на 152 мільйони гривень.
Нагадаємо, що державний Ощадбанк ще у березні відкрив продаж військових облігацій для юридичних та фізичних осіб — резидентів України. В Ощаді розповіли, на яких умовах продає військові облігації.