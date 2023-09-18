Україна продаватиме військові облігації приватним особам за кордоном, — WSJ

Військові облігації України. Фото: Урядовий кур'єр

Уряд України намагається знайти кошти для оплати запланованого збільшення військових витрат. В зв'язку з цим вона почне лобіювати міжнародну допомогу, реструктуризувати наявні борги, а також дистанційно продавати військові облігації приватним особам за кордоном.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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"Якщо уряд не зможе покрити свої бюджетні дефіцити, то уряд не зможе фінансувати свої військові зусилля", — уточнив керівник відділу макроекономічних досліджень інвесткомпанії ICU Віталій Ваврищук.

Зазначається, що цього тижня ICU запускає програму з віддаленого продажу українських державних облігацій фізичним особам за кордоном, особливо у Західній Європі.

Раніше ми писали, що Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало Збройним силам України з початку війни 456 мільйонів гривень. Також Агентство придбало пакет військових облігацій на 152 мільйони гривень.

Нагадаємо, що державний Ощадбанк ще у березні відкрив продаж військових облігацій для юридичних та фізичних осіб — резидентів України. В Ощаді розповіли, на яких умовах продає військові облігації.